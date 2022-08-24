McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin"
McLaren'dan Zak Brown, Oscar Piastri'nin Formula 1'dekli geleceği hakkında henüz kesinlik olmamasına rağmen, Daniel Ricciardo'nun yerine geçecek isim konusunda "kendilerinden emin" olduklarını söyledi.
Woking merkezli takım, çarşamba günü yaptığı açıklama ile 2021'in başında takıma katılan ve şimdiye kadar beklentilerin altında kalan Daniel Ricciardo'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
Ricciardo'nun sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha vardı ancak McLaren, mevcut durumun bu şekilde gidemeyeceğine karar verdi ve Avustralyalı sürücü ile görüşerek anlaşmanın feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaştı.
McLaren, gelecek yıl için Lando Norris'in yanına, genç yıldız Oscar Piastri'yi getirmeyi planlıyor ancak genç sürücünün Alpine ile de sözleşmesi var.
Fransız üreticiye göre şu anda yedek pilot olarak görev yapan Piastri'nin 2023 için Alpine'le kontratı var. Fakat Piastri, hiçbir şey imzalamadığını ve gelecek yıl kendileriyle yarışmayacağını açıkça söyledi.
Hem Alpine hem de McLaren, yaptıkları anlaşmalardan eminler ve bundan ötürü konu, nihai kararı verecek olan Sözleşme Tanıma Kurulu'na taşınıyor.
McLaren, Piastri ile ilgili henüz resmi açıklamayı yapmadı çünkü Ricciardo'ya öncelik vererek, gelecek yıl gridde kendisine başka bir koltuk bulmasına yardımcı olmak istedi.
Çarşamba günü konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, takımın gelecek yıl ne yapacağı konusunda kendisinden emin olduğunu söylüyor.
Oscar Piastri, Alpine reserve driver
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Brown, ”Gelecek planlarımıza oldukça güveniyoruz ve bunu zamanı geldiği vakit açıklayacağız."
"Bu hafta sonu ve yılın geri kalanında işimize odaklanmak istiyoruz, bu nedenle bugün açıklama yapmanın önemli olduğunu düşündük."
"Daniel ile çok dostane ve arkadaşça bir ilişkiye sahiptik, haliyle bunun bu şekilde sona ermesi hepimizi hayal kırıklığına uğrattı ancak dönüp Monza gibi yarışlara bakıyoruz, ki McLaren'da geçirdiğim süre boyunca Daniel ve Lando ile birlikte podyumda olmak benim için en heyecan verici andı."
"Evet, hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ama Daniel gibi biz de yılın geri kalanı için heyecanlıyız ve geleceğimizi zamanı geldiğinde açıklayacağız." dedi.
McLaren takımı patronu Andreas Seidl, şimdilik Ricciardo gibi deneyimli bir isimden, Piastri gibi çaylak bir isme geçiş hakkında yorum yapmamayı tercih ediyor.
“Dürüst olmak gerekirse şu noktada böyle bir karşılaştırmaya girmekle ilgilenmiyorum. Bugün Daniel'le ilgili bir gün ve Spa'daki hafta sonu boyunca da Daniel söz konusu olacak."
"Yolumuza devam etmek istiyoruz. Daniel de bugün açıkladığımız konuyla ilgili olarak yoluna devam etmek istiyor. Gelecek ise daha sonra konuşacağımız bir konu."
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