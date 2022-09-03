McLaren, Piastri konusunda Ricciardo'ya karşı tamamen açık konuştukları konusunda ısrarcı

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Sözleşme Tanıma Kurulu'nun cuma günü Piastri'yle ilgili verdiği kararda, Avustralyalı pilot ve McLaren arasındaki anlaşmanın Britanya Grand Prix'sinden sonraki gün tamamlandığını açığa çıkardı.

Bu ise, Ricciardo'nun bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda spekülasyonlara yol açtı çünkü Avustralyalı sürücü 13 Temmuz tarihinde sosyal medya üzerinden önümüzdeki sene de McLaren'da kalacağını açıklamıştı.

Ricciardo şunları yazmıştı: ''Gelecek senenin sonuna kadar McLaren'a bağlıyım ve bu spordan ayrılmıyorum.''

Ancak yaz arasında McLaren ve Ricciardo karşılıklı şekilde anlaşarak, ilişiklerine bu sezonun ardından son verme kararını açıkladı, bu karar ise Piastri için kapı açtı.

Ricciardo'nun sosyal medyada yaptığı açıklama ise, Piastri'yi 2023 yılına açık şekilde hazırlayan McLaren'ın arka planda yaptığı planlardan haberi olmadığını öne sürüyor.

Ancak, başka bir alternatif ise Ricciardo'nun neler olduğunu tam olarak biliyor olması ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın müzakere durumunda anlaşma için elini güçlendirmek için yapmış olması.

Motorsport.com tarafından Piastri'nin anlaşma imzaladığı tarihle, Ricciardo'nun yaptığı açıklama arasındaki zaman dilimi hakkında sorulan Woking merkezli takımın patronu Andreas Seidl, ''bir sıkıntı'' olmadığını söyledi.

Andreas Seidl, McLaren Team Principal Photo by: Erik Junius

''Evet, açıkçası, Oscar'la imzaladığımız kontratın içinde neler olduğunun detaylarını konuşmayacağız.''

''Fakat Daniel'a gelirsek, geçtiğimiz hafta iletişim kurduğumuzdaki ve bütün yıl olduğu gibi, her zaman Zak, Daniel ve benim aramda açık ve transparan diyaloglar kuruldu. Ve bu konuda bir sıkıntı yok.''

Cuma günü Sky'a konuşan Ricciardo, Piastri'nin 4 Temmuz tarihinde kontrat imzalaması hakkında bir farkındalığının olmadığını ve o aşamada McLaren ile açık bir şekilde aralarındaki dinamiğin nasıl gittiği hakkında konuştuklarını söyledi.

Ricciardo şu açıklamalarda bulundu: ''Bunu ilk kez o zaman duydum. Tarihlerden ve takımın neler konuştuğundan tam emin değilim.''

''Dürüst olmak gerekirse, o tarihten önce takımla geleceğimi değil ama nasıl geliştirebileceğimizi ve takımla daha iyi bir geleceği konuşuyorduk.''

"Görüşmelerin sürdüğünü biliyordum fakat Oscar'ı nasıl hazırladıklarını, bunu hangi gün tartıştıklarını ya da bunun gibi şeyleri bilmiyorum, benim işim bu değil."

''Eğer durum buysa, bırakalım böyle olsun. Bu benim vereceğim bir karar değil.''