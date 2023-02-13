McLaren, Piastri ile Norris'i kıyaslamaya çalışmayacak

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Daniel Ricciardo ile yollarını ayıran McLaren, tecrübeli pilotun yerine oldukça yetenekli bir çaylağı tercih etti: Alpine bünyesinden ayrılan Oscar Piastri!

Çaylak yetiştirme konusunda en başarılı takımlardan olan McLaren'in diğer pilotu ise yine çaylak sezonundan bu yana takımda bulunan Lando Norris.

Son birkaç aydır Piastri'yi F1'e hazırlamak için ciddi çaba sarf eden takımın amacına ulaşıp ulaşmadığını ise yaklaşık üç hafta sonra Bahreyn'de göreceğiz.

Piastri'nin sezona hazırlanması için neler yaptıkları sorulan Andrea Stella, "Oscar ile olan ilişkimiz birkaç mühendislik toplantısına dayanıyor. Sezona hazırlanırken pilotlarla pist üstünde çok şey yapabiliyoruz, hatta bunları pist dışında da yapabiliyoruz. Örneğin iletişimin önemi hakkında düşünmek istiyorsanız, bunu araç dışında da yapabilirsiniz.

"Testlere dair bir diğer önemli detay simülatörü kullanımı, bu sayede direksiyon simidindeki operasyonel gereklilikleri uygulayabilir, seansları simüle edebilir, bazı sıralama turlarını simüle edebilir, ayrıca uzun sürüşler gerçekleştirebiliriz. Yani simülatörde yapabilecekleriniz çok iyi.

"Son olarak da yönetmeliklerin izin verdiği 'eski araçlarla test' programını uyguluyor, bu sayede Lando ve Oscar ile daha da hızlanmaları için biraz mesafe kat ediyoruz.

"Kısacası süreç üç adımdan oluşuyor: araç dışı, simülatör ve eski bir araçla test."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, McLaren Team Principal Fotoğraf: McLaren

Norris gibi kendini kanıtlamış bir isimle Piastri gibi bir genç yeteneği nasıl sıkıntı yaşamadan bir arada tutabilecekleri de sorulan Stella, herhangi bir kıyas yapmama kararı aldıklarını söylüyor.

Stella, "Takım içinde bu konuyu görüştük ve Oscar'ı Lando ile ilişkilendirmemeye karar verdik. Eğer ilk günden karşılaştırmaya başlar ve [Oscar'a] isteneni veremediğini söylerseniz, bence bu sadece pilotları soğutmaya yarar. Bu yüzden dikkatli davranmalıyız.

"Lando'nun griddeki en hızlı sürücülerden biri olduğunun farkındayız ama aynı zamanda Oscar'ın şu ana kadar sergilediklerinin de oldukça etkileyici olduğunu söylemeliyim.

"Bu karşılaştırmayı kesinlikle her iki tarafın da yararına kullanacağız çünkü her zaman öğrenecek bir şeyler vardır. Bir pistte kimin frenlemede daha hızlı olduğunu ya da diğerinin yüksek hızda daha hızlı olup olmadığını görmek için yeterince viraj var."

"Dolayısıyla tüm verileri birleştirmeli, bunu yaparken yapıcı bir şekilde sürece de odaklanmalıyız. Bırakın sonuç kendi kendine gelsin." dedi.

Andrea Stella, McLaren Team Principal, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Son olarak birkaç hafta önce Piastri'nin "talepkar birisi" olduğu yönündeki demeçleri de sorulan Stella, bu tabiri iyi anlamda kullandığını ifade ediyor.

Stella, "Evet, kendisi oldukça talepkar, geçmişte neler olduğunu dahi gözden geçiriyor."

"Örneğin pilotlara önceki yarışları dinlemeleri için bazı ses dosyaları veriyoruz. Kendisi hemen meselenin özüne iniyor ve 'bunu neden yaptınız, bunu yapabilirdiniz.' şeklinde sorular soruyor. Bir şekilde size meydan okuyor, eğer bu bir anlam ifade ediyorsa, çok kibar ve yapıcı bir şekilde.

"Olayları yüzeysel olarak ele almıyor ya da sırf çevreyi memnun etmek için meydan okumayı bırakmıyor -bizim istediğimiz de bu."

"Dolayısıyla kendisinin talepkar olduğunu söylerken sadece aracın gelişimine yardımcı olmak için talepte bulunan biri olduğunu kastettim, sadece, bir şekilde, söylememe izin verirseniz, neredeyse sürekli biraz mutsuz olarak -ki bu bir sürücü için iyi bir pozisyondur."

"Örnek vermek gerekirse, simülatördeyken dahi, bilirsiniz, sürmesine izin vermeniz ve pilotun etrafına nasıl meydan okuduğunu görmeniz gerekmekte."

"Hızlanmaya çalışırken adım adım ilerlersiniz, 'burada duralım, telemetriye bakalım, bir tur daha atalım' der ve alternatif bir süreç izlersiniz."

"Oscar hızlıca sınırlarına ulaştı, bu süreçte çok fazla farkındalıkla kendi kaynaklarını keşfetti ve bu anlamda etkileyici olduğunu söyleyebilirim."