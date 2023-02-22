McLaren, Piastri ile Norris'i kıyaslamaya çalışmayacak

Haberi dinle

Etkileyici bir alt seri kariyerinin ve kontrat dramalarının ardından 2023 sezonu için McLaren ile anlaşan Piastri, çaylaklarla çalışmayı iyi bilen bir takımla seriye giriş yapacak.

Ancak kendisi için birtakım ufak sıkıntılar var; bunların en önemlisi geçtiğimiz sezonu boşta geçirmesi ve herhangi bir yerde yarışmamış olması, dolayısıyla kendisinin seriye alışmakta zorlanması beklenebilir.

Bir diğer sıkıntı ise Lando Norris gibi zor ve kendini kanıtlamış bir takım arkadaşına karşı yarışacak olması -ancak takım, iki pilotu hiçbir şekilde kıyaslamayı düşünmüyor.

Andrea Stella, "Takım içinde bu konuyu görüştük ve Oscar'ı Lando ile ilişkilendirmemeye karar verdik. Eğer ilk günden karşılaştırmaya başlar ve [Oscar'a] isteneni veremediğini söylerseniz, bence bu sadece pilotları soğutmaya yarar. Bu yüzden dikkatli davranmalıyız.

"Lando'nun griddeki en hızlı sürücülerden biri olduğunun farkındayız ama aynı zamanda Oscar'ın şu ana kadar sergilediklerinin de oldukça etkileyici olduğunu söylemeliyim.

"Bu karşılaştırmayı kesinlikle her iki tarafın da yararına kullanacağız çünkü her zaman öğrenecek bir şeyler vardır. Bir pistte kimin frenlemede daha hızlı olduğunu ya da diğerinin yüksek hızda daha hızlı olup olmadığını görmek için yeterince viraj var."

"Dolayısıyla tüm verileri birleştirmeli, bunu yaparken yapıcı bir şekilde sürece de odaklanmalıyız. Bırakın sonuç kendi kendine gelsin." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren

Farklı serilere ve araçlara kolay uyum sağlayabilmesiyle bilinen Piastri ise kesin konuşmaktan kaçınsa da başlarda biraz zorlanacağını itiraf ediyor.

Piastri, "Alışmamın kaç yarış süreceği konusunda bir rakam vermenin zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Bahreyn'de duruma yönelik daha net bir fikrim olacak."

"Herhangi bir seriden F1'e gelirken her zaman bir adaptasyon dönemi olacaktır, nitekim araçlar çok daha hızlı, yarıştığım insanlar dünyanın en iyi pilotları. Dolayısıyla bir yıl ara vermiş olmasam dahi zorlanacaktım."

"Lando'ya karşı yarışmak açısından da aynı aracı kullanıyor olmamız doğal bir karşılaştırma sunacak. Ancak kariyerlerimizin çok farklı aşamalarındayız. Lando beşinci yılına giriyor, ben ise henüz çaylağım."

"Yine de kendisinin harika bir takım arkadaşı ve iyi bir kıyas noktası olmasının yanı sıra F1'de harika bir sürücü olarak kendini kanıtlamış olmasının da iyi olacağını düşünüyorum. Eminim ki ondan çok şey öğrenebileceğim."

"Açıkçası tecrübe eksikliği konusunda endişeli değilim. Alt serilerde her sezon araç değiştirmek zorunda kaldım, asla bir yıldan fazla aynı araçla mücadele etmedim. Adaptasyon, alt serilerde ihtiyacınız olan itici bir güç."

"Bunun yanı sıra eski araçlarla sürüş yapmamın yanı sıra McLaren ile sezon sonu testlerinde de yer aldım, bu yüzden ne beklemem gerektiğini biraz biliyorum. Ancak her zaman size istediğiniz kadar uygun olmayan bazı şeyler olacaktır, dolayısıyla uyum sağlamayı öğrenmelisiniz."

"Bir yarış pilotu olarak her zaman daha fazla yol tutuşu ve daha fazla güç istersiniz, dolayısıyla zaman zaman bazı sınırlamalar olacaktır. Önemli olan bu sınırlamaların üstesinden nasıl geldiğiniz." dedi.