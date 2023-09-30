McLaren: "Piastri'nin öğrendiklerini uygulaması için sistematik çalışması gerek"

Piastri geçen hafta sonu Japonya Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk podyumunu elde etti, ancak yarıştan sonra bunun en iyi performansı olmadığını itiraf etti.

Neden böyle hissettiğini açıklayan Avustralyalı pilot, lastiklerin yoğun bir şekilde yönetilmesi gereken bir günde yeterince iyi bir iş çıkardığını düşünmediğini söyledi.

Piastri, "Sanırım yarışın belirli noktalarında yeterince hızlı değildim."

"Bu yüksek sıcaklıktaki yarışlar muhtemelen şu anda üzerinde çalışmam gereken en önemli şey. Açıkçası benim için hâlâ oldukça yeni olduklarını düşünüyorum."

"Destek serilerinde böyle yarışlar yoktu. Dolayısıyla, bundan bir şeyler öğrenebilmenin tek yolu yarışmak." dedi.

Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella, F1'de lastik bozulmalarının üstesinden gelebilmenin büyük ölçüde öğrenmeyle ilgili olduğunu, çünkü pilotların gerekli teknikleri deneyimlemelerinin başka bir yolu olmadığını kabul etti.

Stella, "Bence bu sadece yarış temposunu öğrenmek gibi bir şey değil, çünkü bu beceriyi daha sonrasında yarışlarda kullanıyorsunuz."

"Japonya gibi yüksek bozulmaya sahip, aracın bazı yerlerde biraz zıpladığı, yüksek ve düşük hız yönetimi olan bir pistteki yarış temposu sadece bugün için geçerlidir. Yani Macaristan ya da başka bir pist için geçerli değildir."

"Sanırım lastik bozulması bu yüzden biraz yolculuk gibi. Ayrıca zaman alıyor çünkü her durumun kendine has özellikleri var."

"Oscar'ın bir şeyler öğreneceğinden eminim. Aslında bence Japonya'da sonlara doğru ikinci stintinden daha iyiydi. Yani, bu sadece olası tüm öğrenmeleri gerçeğe çevirmek için sistematik bir çalışma gerekiyor." dedi.

Stella, Piastri'nin hâlâ öğrenmesi gerektiği konusunda endişelenmeye gerek olmadığını, çünkü çaylak pilotun hızının ortada olduğunu söyledi.

"Her durum için geçerli olan tek bir öğrenme yoktur."

"Ancak her zaman en önemli şey hızdır."

"Çünkü buna sahip olduğunuzda, yarış temposu ve tüm bu şeyler üzerinde çalışmak çok daha kolay oluyor. Suzuka'da sıralamalarda gördüğümüz gibi tek bir turda üstünlük sağlamak daha zor."