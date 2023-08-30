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McLaren: "Piastri gelecekte şampiyon olacak"

Andrea Stella'ya göre, Oscar Piastri, dünya şampiyonu olabilecek isimlerden birisi.

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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Formula 1'de büyük başarılar elde etmek için saf yeteneğin yeterli olmadığı bir gerçek; motivasyon, baskıyı yönetebilme şekli, fiziksel kondisyon ve diğer pek çok şey pilotu şampiyonluğa götürüyor.

McLaren ile Formula 1'e adım atan Oscar Piastri de, İngiliz ekibe göre saf yetenek anlamında şampiyon olabilecek seviyede.

Bu yıl çoğu hafta sonunda iyi performans sergileyen Piastri, son dört hafta sonunun hepsinde puan alma başarısı gösterdi.

Aynı zamanla takımla da çok iyi anlaşan Piastri'nin gelecekte şampiyon olabilecek isimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Takım patronu Andrea Stella'nın görüşü de tam olarak bu yönde.

Stella, Piastri için şöyle konuştu: "Şampiyon olma potansiyeline sahip sürücüleri doğal bir hızı vardı ve onda bunu gayet net görebiliyoruz."

"Ayrıca zihinsel açıdan hazırlıklı olmaları ve yeteneklerini net şekilde kullanabilmeliler, ki Oscar bunu çok özel şekilde kullanıyor."

"Araç daha rekabetçi hale geldikçe, Formula 1'in zirvesinde yarışabileceği daha da netleşti."

"Bunu hem testlerde hem de sezonun ilk yarışlarında hemen gördük."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Mercedes: "Hedefimiz 2024'te şampiyonluk mücadelesi vermek"

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