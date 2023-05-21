McLaren: "Piastri, geleceğin F1 Dünya Şampiyonu olabilir"

McLaren, sekiz kez yarış kazanan Daniel Ricciardo ile sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kala yollarını ayırarak Formula Renault Eurocup (2019), FIA F3 (2020) ve F2 (2021) şampiyonluklarını kazanan Piastri'yi takıma getirdi.

Bu sezon McLaren MCL60 aşırı sürtünme nedeniyle zorlansa ve düşük yol tutuşu koşullarıyla karşılaşsa da Piastri, Avustralya'daki kendi yarışında sekizinci olarak ilk F1 puanlarını almayı başardı.

Ayrıca mide rahatsızlığı geçirmesine rağmen Azerbaycan sprint yarışında 10. sırada yer aldı.

Piastri'nin sezonu, Bahreyn'deki açılış yarışından çekilmek zorunda kaldığı elektrik sorunu ve Miami'deki son yarışında yaşadığı fren arızası nedeniyle sekteye uğradı.

Ancak McLaren Racing CEO'su Brown, Woking takımı ona daha rekabetçi araçlar sağlayabildiği sürece Piastri'nin geleceğin F1 şampiyonu olabileceğini düşünüyor.

Brown, "Ondan çok etkilendik. Çok odaklanmış durumda. Gerçekten büyük bir hata yapmadı. Sadece sınırları keşfediyor, yani lastik kilitlenmeleri yaşıyor."

"Takvimdeki bütün pistlerde henüz yarışmadı, ancak ilk izlenimimiz elimizde geleceğin dünya şampiyonu olduğu yönünde."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Şimdi ona daha hızlı bir araç vermek için çalışmamız gerekiyor." dedi.

Benzer şekilde, Piastri yeni takım patronu Andrea Stella'dan sürekli olarak övgü alırken, takım arkadaşı Lando Norris, Ricciardo'dan daha rekabetçi olduğunu ima etti ve şunları söyledi: "Piastri beni geçtiğimiz birkaç yıla kıyasla biraz daha fazla zorluyor."

Brown, McLaren'ın şu anda daha iyi bir pilot kadrosuna sahip olamayacağını da ekledi: "Oscar onu araca bindirdiğimizden beri etkileyici."

"Çok olgun. Çok odaklanmış ve çok teknik."

"Lando ve Oscar'dan daha iyi bir pilot kombinasyonu düşünemiyorum..."

"Oscar harika bir iş çıkardı ve şu anda Lando ile tur zamanlarını değiş tokuş ediyor ve istediğimiz de bu."