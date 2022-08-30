McLaren, Piastri dışında seçeneklere sahip

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FIA Sözleşme Tanıma Kurulu (CRB) Pazartesi günü Cenevre'de Oscar Piastri'nin durumunu çözmek ve gelecek vaat eden Avustralyalı pilot üzerinde Alpine ya da McLaren takımlarından hangisinin hak sahibi olduğunu anlamak üzere toplandı.

Bu tarz görüşmelerin sonuçlanması üç gün kadar sürüyor, bu yüzden durumun hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, neler olduğu konusunda yorum yapması istendiğinde konuşmamayı tercih etti ancak takımın elinde farklı seçenekler olduğunu belirtti.

ABD'de yayınlanan Speed City Broadcasting adlı radyo programına katılan Brown, "Şu anda devam etmekte olan bir Sözleşme Tanıma Kurulu toplantısı var. Bence en iyisi yorumlarımızı bu toplantıdan sonra yapmamız."

"Farklı seçeneklerimiz var ve bunlardan birinin şu anda bu konsey tarafından değerlendirilmekte olduğu açık, aksi takdirde bu görüşmede olmazdık! Nasıl sonuçlanacağını görmek için bekleyelim ve sonra önümüze bakalım." dedi.

Eğer bu seçenek devre dışı kalırsa ne olacağı sorusuna Brown, "Kendimi önermeye çalıştım ama Andreas Seidl buna karşı çıktı, bu yüzden listeden çıkardığımız tek sürücü benim! (şaka yapıyor)"

"Bir test programımız var ve Colton Herta harika bir iş çıkardı; Pato O'Ward geçen yılın sonunda aracımızı kullandı ve o da harika bir iş çıkardı."

"Elbette Alex Palou olayıyla henüz tam manasıyla ilgilenemedik. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama onu bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçirme niyetindeyiz. Tüm bu sürücüler rekabet seviyesinin çok yüksek olduğu bir şampiyonada yer alıyor ve hepsi de oldukça fazla sayıda zafer kazandı."

"IndyCar'ın üst düzey bir şampiyona olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla pek çok farklı seçenek var ve bunlara tek tek bakacağız." dedi.

Red Bull'un 2023 için Colton Herta'ya ilgi gösterdiği ve eğer Gasly, Alpine'in yolunu tutarsa Amerikalı sürücüyle anlaşabileceği konuşuluyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images