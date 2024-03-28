McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"
McLaren Formula 1 takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin yarış yönetimi konusunda "uzun bir yol kat ettiğini" ve "daha da fazlasını" yapabileceğini düşünüyor.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Simon Galloway / Motorsport Images
Takımla ikinci sezonuna giren Piastri, geçen hafta sonu Avustralya'daki yarışı takım arkadaşı Lando Norris'in ardında dördüncü bitirdi.
Piastri, yarış içerisinde daha yeni lastiklere sahip olan Norris'e yol verdi.
Norris'in daha yeni lastiklerle Piastri'yi zaten geçeceğine dikkat çeken McLaren patronu Andrea Stella, bu hamleyi "hasar riskini" en aza indirmek adına yaptıklarını söyledi.
Ancak İtalyan mühendis, Piastri'nin yarış temposu ve lastik yönetimi konusunda kaydettiği ilerlemeden övgüyle bahsederek, FIA F2 şampiyonunun McLaren ile "uzun bir yol kat ettiğini" söyledi.
Piastri'nin Albert Park yarışındaki performansını yorumlayan Stella, "Çok iyi. Avustralya'da, geçen yıla hatta Japon'daki yarışa kıyasla bile çok yol kat etti."
"Bunun sadece ikinci sezonun başında gerçekleştiğini düşünmek son derece cesaret verici."
Stella, Piastri için geleceğin parlak göründüğünü, zira gelişebileceği çok fazla yer olduğunu düşünüyor.
Şöyle devam etti: "Gelişim açısından daha ne kadar şey yapabileceğine bakarsak, Oscar açısından geleceğin çok güçlü göründüğünü düşünüyorum."
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Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Stella, Piastri'nin artan deneyimiyle yarış içerisindeki senaryolardan ders çıkarmaya başladığını düşünüyor.
"Uyum sağlamayı başarıyor ve bunu söylerken, bir sorun başladığında uyum sağlamaktan bahsetmiyorum. Sorunun yaşanmasını önlemek için uyum sağlamayı kastediyorum."
"Sorun gerçekten ortaya çıkmadan önce 'Ah, bu hamle şu soruna yol açabilir' diye düşünmeniz gerekiyor."
"Bir çaylak olduğunuzda, soruna doğru ilerlemeniz ve sonra oraya nasıl geldiğinizi fark etmeniz gerekir."
"Bence bu, bazı koşulların bazı sorunlara yol açacağını gayet iyi bildiği bir mekanizma."
"Mesela ön lastiği biraz fazla zorladığınız takdirde, lastik aşınmasından mutlu olmayacağınızı hissediyorsunuz."
"Dolayısıyla 1 km/s [daha hızlı] giderken bile potansiyel olarak sınırın nerede olduğunu anlamaya başlıyorsunuz."
"Bu ince bir çizgi, neredeyse deneyim yoluyla kendi kendini keşfetmek gibi."
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