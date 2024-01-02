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McLaren: "Piastri bir çaylak gibi durmuyor"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin 2023 yılında beklentilerini fazlasıyla karşıladığını hatta aştığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Sprint pole winner Oscar Piastri, McLaren, with his Pirelli hat

Formula 1'deki ilk sezonunun ardından Piastri, FIA Yılın Çaylağı ödülünü kazandı. Aslında bu bir tesadüf değil çünkü F1'deki ilk sezonunda iki kez podyuma çıktı, Katar'da sprint yarışını kazandı ve şampiyonada 97 puan toplayarak dokuzuncu oldu.

McLaren takımının patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin geçtiğimiz yıl gösterdiği performans sonrası övgüleri fazlasıyla hak ettiğini belirtti.

McLaren takım patronu, Avustralya KTM Summer Grill podcast'ine şunları söyledi: "Bunlar tamamen hak edilmiş övgüler."

"Bana göre Oscar beklentileri aştı. İyimserdik, Formula 1'deki ilk sezonunu McLaren ile geçirmesini çok istiyorduk fakat pistte ve pist dışında yaptıklarıyla beklentilerin bir tık ötesine geçti."

"Sanırım bizi gerçekten etkileyen iki şey vardı. Öncelikle onun saf hızına dikkat çekmek isterim. İkincisi, gerek yokken bu hızı göstermek için aceleci davranmaması. Genel olarak ilginç bir yaklaşımı var."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Örneğin, ilk antrenman seansında elinizden gelenin en iyisini yapmak zorunda değilsiniz çünkü bu, sürücünün ritim yakalaması, her şeyi ayrıntılı olarak anlaması gereken bir seans. Böylece gelecekte her şeyi bir araya getirebilir ve gerçekten hızlı turlar atabilirsiniz."

"Her şeyi yavaş yavaş anlamasını ve doğru hıza gelmesini sağlayan bu yaklaşım, Oscar'ın şampiyonadaki en zor pistlerden biri olmasına rağmen 2. olduğu Suzuka'da mükemmel bir sıralama turları geçirmesini sağladı. Yüksek hızlı virajlara sahip bu pist hataları affetmiyor ve Oscar daha önce burada hiç yarışmamıştı."

"Eğer onun bir acemi olduğunu bilmiyorsanız, öyle olduğunu söyleyemezsiniz. Oscar çok sakin ve dengeli bir adam olduğu, psikolojik durumunu nasıl kontrol edeceğini bildiği için yeteneğini doğru şekilde kullanıyor."

"Bence bu bir yarış pilotu için çok önemli bir özellik çünkü beyninin düzgün çalışmasını, dikkatinin dağılmamasını ve zihnini gerçekten önemli olan şeylere ayırmasını sağlıyor." dedi.

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