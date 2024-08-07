McLaren: "Perez'in bu performansı devam ederse şampiyon olabiliiz"
McLaren Formula 1 patronu Zak Brown, bu yıl Red Bull ile şampiyonluk savaşı vermelerine şaşırdığını kabul ediyor.
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
McLaren, sezonun son 10 yarışına girilirken takımlar şampiyonasında Red Bull'un sadece 42 puan gerisinde.
Brown BBC Sport'a verdiği özel röportajda bu konuya şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Şaşırmadığımı söylersem, bu samimi olmaz. Red Bull'un herkes üzerinde çok büyük bir avantajı vardı, daha sonra Mercedes takımı gözle görülür şekilde gelişti ancak bana öyle geliyor ki farkı azaltmaya devam edeceğiz."
"Yaz tatiline girerken şampiyona liderliğine yükselmek için tek bir yarışın yeterli olacağı bir seviyede olacağımızı hayal edebilir miydim? Şahsen bulunduğumuz yere 2025'e kadar gelemeyeceğimizi düşünmüştüm. 2024'te şu anda bulunduğumuz yerde olacağımızı düşünmüyordum. Fakat şikâyetçi değilim."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, yarıştan sonra McLaren ekibiyle kutlama
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Yine de işimiz kolay olmayacak, ki mücadelenin son yarışa kadar devam edeceğine inanıyorum."
"Araçlar arasındaki fark çok büyük değil ve muhtemelen her şey Sergio Perez'in sonuçlarına bağlı olacak. Eğer iyi performans göstermeye devam ederse, mücadele son derece çetin geçeceğe benziyor."
"Bu yılki performansını devam ederse de iyi bir şansımız olacak çünkü ön tarafta sürekli iyi performans gösteren iki pilotumuz var."
Brown, yaptıkları hatalardan dersler çıkardıklarını ekliyor.
"Hepimiz çeşitli hatalar yaptık ve bunlar benim için öğrenme deneyimleri. Toto Wolff'un yaptığı yorumun doğru olduğunu düşünüyorum. Daha önce 'Bazen bu tür şeyleri karşılaştığınız zaman anlarsınız' demişti."
"Yaptığımız hatalara bakacak olursam - bunları sürücülerin veya bizim yapmamız fark etmiyor çünkü biz tek bir takımız - bu hataları tekrar yapmayız. Bunlardan ders çıkarıyoruz."
"Bence bulunduğumuz yere düşündüğümüzden daha hızlı ulaşmış olmamız, bize öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu gösteriyor."
Brown Britanya Grand Prix'sinin ellerinden kaçan bir yarış olduğunu kabul ediyor.
"Silverstone'da muhtemelen duble yapmalıydık."
"Ayrıca Lando dünya şampiyonluğu için savaşmaya çalışıyor. Bunun için çabalıyor. Bizim gibi o da öğreniyor. O yüzden bu konuda endişelenmiyorum."
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