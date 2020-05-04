McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek

Kış testlerinin en çok konuşulan konularının başında Mercedes'in 2020 aracına benzerliğiyle dikkat çeken Racing Point RP20 aracı geliyordu.

Aracın neredeyse tamamı geçen yılki Mercedes'e benzerken, sadece bazı detayların geçen yıldan farklı olduğu görülüyordu. Takımların aerodinamik anlamda birbirlerine bilgi vermesi ya da parça paylaşımı yasak olduğu için başta Renault olmak üzere bazı takımlar duruma tepki göstermişti.

Racing Point aracı tamamen kendilerinin tasarladığını savunsa da, Renault'nun Melbourne'de Racing Point'i protesto edeceği ve McLaren'ın da kendilerine katılacağı konuşulmuştu.

Ancak McLaren patronu Andreas Seidl durumun böyle olmadığını söyledi.

Seidl, “McLaren bağımsız bir üretici ve bu şekilde kalmak istiyoruz. Tutkulu hedeflerimiz var ve bu hedeflere sıkı çalışmalarla ulaşmak istiyoruz."

"Araç hakkındaki her şeyin yasal olduğuna eminim. Bunu protesto etmek için hiçbir sebep göremiyorum ve ek olarak bunun için harcayacak enerjim ya da vaktim yok."

"Yaklaşan bütçe kısıtlaması gibi diğer konular benim için daha önemli. ” dedi.

Racing Point geçtiğimiz günlerde FIA'nın fabrikaya gelerek RP20'nin tasarım verilerini ve bilgilerini incelediğini doğrulamıştı.

Açıklamada FIA'nın sonuçlardan memnun olduğuna da yer verilmişti.

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