Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
206 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek

paylaşım
yorumlar
McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 12:59

McLaren takım patronu Andreas Seidl, İngiliz ekibin Mercedes'e benzerliğiyle dikkat çeken Racing Point RP20 aracını protesto etmeyeceğini doğruladı.

Kış testlerinin en çok konuşulan konularının başında Mercedes'in 2020 aracına benzerliğiyle dikkat çeken Racing Point RP20 aracı geliyordu.

Aracın neredeyse tamamı geçen yılki Mercedes'e benzerken, sadece bazı detayların geçen yıldan farklı olduğu görülüyordu. Takımların aerodinamik anlamda birbirlerine bilgi vermesi ya da parça paylaşımı yasak olduğu için başta Renault olmak üzere bazı takımlar duruma tepki göstermişti.

Racing Point aracı tamamen kendilerinin tasarladığını savunsa da, Renault'nun Melbourne'de Racing Point'i protesto edeceği ve McLaren'ın da kendilerine katılacağı konuşulmuştu.

Ancak McLaren patronu Andreas Seidl durumun böyle olmadığını söyledi.

Seidl, “McLaren bağımsız bir üretici ve bu şekilde kalmak istiyoruz. Tutkulu hedeflerimiz var ve bu hedeflere sıkı çalışmalarla ulaşmak istiyoruz."

"Araç hakkındaki her şeyin yasal olduğuna eminim. Bunu protesto etmek için hiçbir sebep göremiyorum ve ek olarak bunun için harcayacak enerjim ya da vaktim yok."

"Yaklaşan bütçe kısıtlaması gibi diğer konular benim için daha önemli. ” dedi.

Racing Point geçtiğimiz günlerde FIA'nın fabrikaya gelerek RP20'nin tasarım verilerini ve bilgilerini incelediğini doğrulamıştı.

Açıklamada FIA'nın sonuçlardan memnun olduğuna da yer verilmişti.

 

Alakalı video

Sonraki haber
Racing Point: "Düşük bütçe sınırı performans 'dengeleyicisi' olabilir"

Önceki haber

Racing Point: "Düşük bütçe sınırı performans 'dengeleyicisi' olabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
59 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
17:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
21:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
18:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
21:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
21:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jordan: "Hamilton Ferrari'ye geçecek, Mercedes F1'den ayrılacak"

2
Formula 1

Ecclestone: "Ferrari, Formula 1'de yarışmadan da büyük bir marka olarak kalabilir"

3
Formula 1

6 tekerlekli Formula 1 aracının sırları

4
Formula 1

Renault: "Hulkenberg çok olumsuzdu ve tek yıllık anlaşmak istiyordu"

5
eSpor

Norris, Indianapolis'i kazanmaması için kendisine çarpan Pagenaud'u eleştirdi

Son Videolar

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek
F1

McLaren, "pembe Mercedes" Racing Point RP20'yi protesto etmeyecek

Racing Point: "Düşük bütçe sınırı performans 'dengeleyicisi' olabilir"
F1

Racing Point: "Düşük bütçe sınırı performans 'dengeleyicisi' olabilir"

Horner: "Diğer pistler Avusturya'nın "acımasız" geri dönüş planını takip edebilir"
F1

Horner: "Diğer pistler Avusturya'nın "acımasız" geri dönüş planını takip edebilir"

Magnussen: "Koronavirüs krizinde atılan adımlar Haas'a yardım edebilir"
F1

Magnussen: "Koronavirüs krizinde atılan adımlar Haas'a yardım edebilir"

6 tekerlekli Formula 1 aracının sırları
F1

6 tekerlekli Formula 1 aracının sırları

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.