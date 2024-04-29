McLaren patronu, gelecekte Alonso ile yeniden birlikteliğe kapıyı kapatmıyor

Woking merkezli takım son aylarda dramatik bir gelişme göstererek sıralamanın arka sıralarında sıkışıp kalmış bir takımdan düzenli podyum mücadelesi veren ve yarış galibiyetleri için mücadele eden bir takım haline geldi.

Lando Norris 2023'te bugüne kadarki en iyi sezonunu geçirerek 205 puan ve yedi podyumla şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Oscar Piastri geçen sezonki performansıyla Yılın Çaylağı ödülünü kazanarak sıralamalarda dokuzuncu oldu ve Katar'daki sprint yarışında F1'deki ilk galibiyetini elde etti.

Her iki pilot da 2024'te de yükselişlerini sürdürdü ve sezona güçlü bir başlangıç yapmaları sayesinde McLaren takımlar şampiyonasında 3. sırada yer alıyor.

Norris ve Piastri ile kısa süre önce uzun vadeli anlaşmalar imzalamalarına rağmen takım patronu Brown Alonso'dan övgüyle söz etti.

Kısa süre önce geleceğini Aston Martin'e çok yıllı bir anlaşmayla bağlayan İspanyol pilot ilk olarak 2007'de, Renault ile iki dünya şampiyonluğu kazandıktan sonra, son olarak ise 2015'ten 2018'e olmak üzere McLaren ile iki dönem geçirdi.

Zak Brown, McLaren Racing CEO ve Fernando Alonso, McLaren Fotoğraf: Jose Rubio / Motorsport Images

Drive to Wynn Podcast'te konuşan Brown, 'etkileyici' Alonso'yu bir gün takıma geri dönmesinden mutluluk duyacağı biri olarak nitelendirdi.

Sunucu ve eski yarış pilotu Justin Bell'in Alonso ve Lewis Hamilton gibi en yaşlı pilotların en üst düzeyde performans göstermesinin ne kadar zor olduğu sorusuna Brown şu yanıtı verdi: "Bence kesinlikle kolay değil ama bunu diğer sporlarda da görüyorsunuz ve bu sadece efsanelerde oluyor."

"Eşi benzeri olmayan bir iş ahlakına sahipler, bir odaklanmaları, bir zihniyetleri var. Yani Fernando çok etkileyici."

"O hiç yavaşlamıyor, yarış yetenekleri muhteşem. Fernando'yu iyi tanıyorum, o yarışmaktan başka bir şeyi önemsemez."

"Bazen yaşlı pilotların yarışlar dışında şeylere odaklandıkları için bir nevi yollarını kaybettikleri yönünde yorumlar okuyoruz."

"Fernando sadece yarışları önemsiyor. Bence o, Tom Brady'ler ve Scott Dixon'lar gibi bunu yaptığı sürece, diğerlerinin yaptıklarına bir nevi meydan okuyabilirler çünkü bu isimler, kariyerlerini çoğundan daha geç bitirmelerine olanak tanıyan bir odak noktasına ve yeteneğe sahipler."

"Bu herkes için işe yaramaz ancak kesinlikle Fernando Alonso için yarar. Onun her gün aracımızı sürmesini isterim." dedi.