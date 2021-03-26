Brown'a göre Mercedes, 2022'de Russell ve Verstappen'le yarışacak

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın kontratı sezon sonunda bitecek ve Mercedes'in sürücü kadrosunun sezon sonunda nasıl olacağı merak konusu.

Yani, Mercedes 2022 sezonu için sürücü kadrosunu tamamen değiştirebilir. Geçtiğimiz sezon Hamilton’un yerine katıldığı Sakhir Grand Prix’sinde başarılı bir performans gösteren Russell’ın mevcut Williams kontratı da yıl sonunda bitecek.

Hamilton bu Perşembe günü, 2021’in son Formula 1 sezonu gibi hissettirmediğini söyledi. Ancak eğer Hamilton bu sezon sonunda devam etmemeye karar verirse, Mercedes başka sürücülere bakmaya başlamak zorunda kalabilir.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Hamilton emekliye ayrılırsa, Verstappen’in ‘’doğal olarak listenin başındaki isim’’ olacağını söylemişti. Şimdi ise McLaren CEO’su Brown, Hollandalı pilot ve Russell’ın önümüzdeki sezonda Mercedes kadrosunda olacağı tahmininde bulundu.

Brown’a, Verstappen-Russell ikilisinin Mercedes’te yarışabilme ihtimali sorulduğunda, ‘’Bu bana Mercedes’in yapabileceği mantıklı seçim gibi geliyor.’’

‘’George’un Mercedes’le olan ilişkisini ve sezon sonunda kontratının biteceğini düşünmeliyiz. Lewis’in tek yıllık kontratı var. Max da sezon sonunda takımdan ayrılma özgürlüğüne sahip.’’

‘’Bu olsa da olmasa da, ortalığı karıştırmaya çalışmıyorum. Ancak bu bana göre olacak gibi duruyor.’’

Lewis Hamilton, Max Verstappen 2020 Bahrain GP Photo by: FIA Pool

‘’Bu Toto’nun yapabileceği sağduyulu bir hareket olur, ancak gerçekleşse bile bu konu hakkında bir bilgim olmadığını söylemem gerekiyor’’ yanıtını verdi.

Geçen ayki W12 lansmanında konuşan Wolff, Verstappen’in takımın radarında olduğunu, ancak başka yerlere bakmadan önce kendi sürücüleriyle konuşacağını söylemişti.

Wolff, ‘’Max kesinlikle gelecekte herkesin radarında olacak, harika bir sürücü.’’

‘’Ancak daha önce de söylediğim gibi, kendi sürücülerimizle konuşmadan önce başkalarıyla flört etmek istemiyoruz.’’ dedi.