McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Alex Palou'nun sözleşme anlaşmazlığını ele alış biçiminden dolayı "büyük hayal kırıklığına" uğrarken, şirket IndyCar şampiyonuna karşı yasal davasını resmen başlattı.
2021 IndyCar şampiyonluğunu kazanan ve şu anda açık ara puan lideri olan Palou, 2024 için Arrow McLaren ekibine katılmaya hazır görünüyordu ancak görünüşe göre anlaşmadan geri döndü.
Bunun yerine Palou, daha önce 2022'de McLaren ile sözleşme imzalayan kendisine karşı dava açan Chip Ganassi Racing'de kalmayı planlıyor.
F1'de yarışmak için FIA süper lisansı almaya hak kazanan Palou, Oscar Piastri'nin güçlü çaylak performansı nedeniyle McLaren ile olası bir grand prix yolunun tıkandığını görmüş olabilir.
Bu ayın başlarında yaşanan anlaşmazlığın ardından Zak Brown, 2023 Hollanda Grand Prix'sinde McLaren'in Palou ve şirketine karşı resmi yasal işlemlere başladığını doğruladı.
Brown, "Alex, IndyCar ya da Formula 1'de bizimle olan sözleşmesini yerine getirmeye niyeti olmadığını bize bildirdi. Bir sözleşmemiz var, dolayısıyla [bu] artık yasal bir süreç."
"Geçen hafta Londra mahkemelerinde kendisine karşı dava açtık - hem kişi hem de ticari kuruluş olarak. Yasal sürecin ilerlemesine bırakacağız." dedi.
Brown, Daniel Ricciardo'nun Zandvoort'ta antrenmanlarda geçirdiği kazada elini kırmasının ardından Liam Lawson'un yakaladığı fırsata dikkat çekerek, Palou'nun McLaren'de kalmasının hedefleri açısından doğru olacağını söyledi.
Brown, "Aklından neler geçtiği hakkında hiçbir fikrim yok çünkü onunla konuşmadım."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, pit duvarında
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Ama Formula 1'de işler hızlı ilerliyor. Sürücüler bir anda bileklerini kırabilir."
"Formula 1'de yarışmak istiyorsanız, çemberin etrafında dolanmalı ve hangi fırsatların sunulduğunu görmelisiniz." dedi.
Brown'ın Palou ile yakın bir çalışma ilişkisi içinde olduğu düşünüldüğünde, bu gelişmenin ortaya çıkış şeklinden duyduğu hayal kırıklığını da sözlerine ekledi.
"Büyük hayal kırıklığı. Çok iyi bir ilişkimiz vardı."
"Bu konuda benimle şahsen iletişime geçmedi, onun için yaptıklarımız ve sağladığımız fırsatlar düşünüldüğünde bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor."
"Kararının McLaren ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. İlişkimiz çok güçlüydü, bu yüzden bu şekilde ele alınmasından dolayı hayal kırıklığına uğradım."
"Kişisel olarak, sürücülerimizle olan ilişkilerimizin McLaren'ın çok ciddiye aldığı bir konu olduğunu düşünüyorum ve bir aile ortamı yaratma konusunda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, dolayısıyla bu şekilde hayal kırıklığına uğramak oldukça üzücü."
McLaren, IndyCar sürücüsü Patricio O'Ward'ı 2021 İtalya GP'sini kazanan MCL35M ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde çalıştırmayı planlıyor.
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