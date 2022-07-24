McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?

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McLaren, Fransa GP'ye büyük bir güncelleme paketi getirmişti. Bu paketin en dikkat çekici değişikliği, Ferrari ve Red Bull tarzı sidepod tasarımı oldu.

McLaren, sidepod tasarımı açısından diğerlerinin ortasında bir tasarıma sahipti.

Aston Martin sezon başından yüksek belli ekstrem bir sidepod tasarımına sahipken Mercedes ve Williams ise çok kısa, bir ön bölüme sahip sidepod tasarımına sahiplerdi.

Aston Martin ve Williams takımları, çok geçmeden orijinal sidepod tasarımlarından vazgeçmişti. Bu takımlara McLaren da katıldı.

Şu an için diğerlerine benzemeyen tek sidepod tasarımı Mercedes'te bulunuyor.

Haberin ana resminde yer alan McLaren'ın orijinal sidepod tasarımı, takımların bir önceki teknik kurallar döneminde takip ettikleri felsefeye sahipti.

Bu felsefede tasarımcılar, karoseri aracın merkez çizgisi etrafında daraltmayı ve zeminin üst yüzeyini mümkün olduğunca ortaya çıkarmayı amaçlamıştı.

Ancak o dönemde ön tekerlekten gelen kirli havayı kontrol edebilecek aerodinamik çözümler olduğu için bu tasarımı kullanmak daha kolay oluyordu. Ön kanatta yer alan parçalar, fren kanalları, jant tasarımları ve bargeboardlar ve o bölgedeki diğer parçalar, kirli havanın aracın dışına doğru yönlendirilmesinde yardımcı oluyordu.

Ancak yeni kurallarla birlikte tüm bunlar alındı. Takımların hepsi hâlâ silahlarını geliştirmenin yollarını ararken, bu performansın tamamını henüz geri kazanamadılar.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Diğer taraftan 2022'de tabanın çalışma şekli tamamen farklılaştı ve difüzörü besleyen zemin altı tünellerinin tasarımına çok daha fazla odaklanıldı. Tabanın sertliği, araçların sürüş yüksekliği ve eğim açısı da önemli ölçüde değiştirildi.

Bu, gridin büyük bir kısmının daha kolay bir çözüm seçmesine ve daha sıkı gövde ve doğrudan performans artışına yönelik isteklerini dengelemesine yol açtı. Bunun yerine, aracın önünden itibaren daralan bir sidepod tasarımı yerine, aracın yan tarafı boyunca uzanan, adeta bir tampon gibi çalışan karoser tasarımı tercih ediliyor.

Şu anda gridin çoğunluğu tarafından kullanılan sidepod tasarımı, uzun ve kademeli yapısıyla ön lastiklerden gelen kirli havayı bir nevi aracın gövdesinden uzak tutmaya yardımcı oluyor.

Bu kapsamda, hava akımının takip etmesi için aracın kola şişesi olarak adlandırılan bölgesine doğru inen bir rampa oluşturuldu.

Bu tasarım felsefesinin bir parçası olarak, sidepodun üst kısmı, bu sezonki kuralların bir parçası olarak geri dönen ve sidepod içinde üretilen ısının çıkışını sağlayan soğutma solungaçları ile donatılıyor.

Bu, aracın arkasındaki soğutma çıkışının geçen senelere göre daha küçük olmasını sağlıyor ve dolayısıyla daha fazla aerodinamik kazanç elde ediliyor.

McLaren MLC36 floor Photo by: Giorgio Piola

McLaren'ın yeni sidepod tasarımı üzerindeki soğutma ızgaraları; Red Bull, Aston Martin, Haas ve Ferrari'de gördüğümüz gibi yüksek belli motor kapağı etrafına yerleştirilmiş.

Sidepod dışında taban çitlerinde ve taban altına giden kanal direklerinde de değişiklikler yapılmış. Takım, ön lastikten gelen kirli hava akımını araçtan uzaklaştırmak istediği için taban kenarında da değişiklik yapmış.

Biraz daha geriye gidildiğinde, difüzör başlangıç çizgisinden itibaren oluşan rampada çok ciddi değişiklik olduğunu fark ediyorsunuz. Diğer taraftan, taban destek kolu artık sidepod rampasına bağlanmış durumda. Bu sayede destek kolu eskiye göre çok daha kısa duruyor.

Bu arada son dönemde ortaya çıkan dayanıklılık endişeleri nedeniyle arka kanat kenar plakası dahil bazı dayanıklılık çözümleri de getirildi.

Son olarak McLaren, sıcak hava için arka fren soğutmasında da iyileştirmeler yaptı ve bu bölüm etrafındaki hava akışını daha etkin bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olmak için iç kanal sisteminde revizyona gidildi.