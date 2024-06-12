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Formula 1

McLaren: "Önümüzdeki yarışlar için birtakım güncellemeler getireceğiz"

Andrea Stella, McLaren'in İspanya Grand Prix'si ve sonrası için yapacağı geliştirmelerin ipuçlarını verdi.

Ewan Gale Ben Hunt
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Woking merkezli ekip, 2023 sezonuna kötü bir başlangıcın ardından teknik direktör James Key'in ayrıldığı geçen Mart ayında yönetim ekibinde yapılan köklü revizyonun ardından hızlı bir ilerleme kaydederek bu sezon istikrarlı olarak podyum elde etmeye başladı.

Avusturya'da MCL60 aracına yapılan güncellemeyle atılan büyük adım, Lando Norris ve ardından Oscar Piastri'nin sezonun geri kalanında bazı yarışlarda Red Bull için bir tehdit olmasına yol açtı.

Norris'in Miami'de uzun zamandır beklenen ilk F1 zaferini elde etmesinin yanı sıra Imola ve Kanada'da Max Verstappen'e meydan okuması ve Oscar Piastri'nin Monako'daki ikinciliğinin ardından bu form yeni dönemde daha da yükseldi.

Norris, Montreal'deki ilk güvenlik aracı müdahalesinden önce ikna edici bir şekilde liderdi ancak damalı bayrakta ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. George Russell ve Lewis Hamilton'ı ikinciliği korumak için geride tutmasına rağmen, McLaren yarış sonrasında Mercedes'ten daha yavaş bir araca sahip olduğunu dile getirdi.

Autosport'un, takımın 12 ay önceki konumu göz önüne alındığında yarışı ikinci sırada bitirmenin hayal kırıklığı yaratmasının iyiye işaret olup olmadığı sorusuna takım patronu Stella şu yanıtı verdi: "Mümkün olan bir zafer için bu tür hayal kırıklıkları yaşamak aslında takımın uzun bir yol kat ettiğinin ve artık düzenli podyum ve hatta galibiyet mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtıdır."

"Aynı zamanda olumlu yönlere de bakıyorum ve çok sayıda olumlu yön var. Pist, koşullar ve benzeri değişkenliklere rağmen takımın rekabetçi olma konusunda istikrarlı olduğu kesin; bu da asla hafife alınmayacak bir şey."

"Sonuç olarak, ideal olarak aracı biraz daha hızlı hale getirmeli ve pistteki koşullardan ya da pist özelliklerinden bağımsız olarak zaferi kovalayacak durumda olmalıyız."

"Kuru koşullarda Mercedes bizden daha hızlı, yani hâlâ zaferi salt performansla kazanabileceğimiz bir konumda değiliz."

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Stella, takımın İspanya'daki bir sonraki yarış ve sonrası için yapacağı geliştirmelerden de bahsetti.

"Önümüzdeki yarışlar için bazı geliştirmelerimiz olacak, ancak bunlar son 12 ayda gördüğümüz gibi tek bir tür büyük geliştirme olmayacak."

"Bu daha çok, biraz performans bulduğumuz bazı bireysel bileşenlerle ilgili. Hazır olduktan sonra her şeyi bir araya getirmeyi beklemek yerine piste getiriyoruz."

"Bu yüzden ne olduğunu söylemeyeceğim ama önümüzdeki birkaç yarışta bazı yeni şeylerin geldiğini göreceğiz."

Daniel Ricciardo'nun üç yıl önce Monza'da kazandığı zafer dışında Honda ile sıkıntılı bir dönem geçiren, Renault ile hafif bir iyileşme kaydeden ve Mercedes ile ara sıra podyuma çıkan McLaren için son başarı öyküsü, on yılı aşkın bir süredir devam eden mücadeleye hoş bir çare oldu.

Stella, "Takımda güven artıyor ve kendinize güvendiğiniz için, daha enerjik olduğunuz için, daha da sıkı çalışıyorsunuz. Çünkü bu sonuçlardan keyif alıyor ve daha fazlasını görmek istiyorsunuz."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, congratulate each other

McLaren Racing CEO'su Zak Brown ve McLaren F1 Takımı Takım Müdürü Andrea Stella birbirlerini kutluyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yani bu bir motivasyon unsurundan daha fazlası. Ama nihayetinde, iyi kalitede iş yaparsanız rekabetçi olabilirsiniz."

"Güven unsuru, bu başarı faktörlerinin arkasına koymanız gereken enerjiyi kazanmanıza yardımcı olur. Ayrıca pit ekibini ve pilotlarımızı düşünürsek, kendine güvenen bir alanda bulunan her sporcunun daha iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim."

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