McLaren: "Önümüzdeki yarışlar daha zor geçebilir"
McLaren takım patronu Andrea Stella, sonraki yarışların kendileri adına daha zor geçmesini bekliyor.
İngiliz ekip, son iki yarışın ikisinde de çifte podyum almayı başardı ve ayrıca Katar sprint yarışında galibiyete uzandı.
Aston Martin ile arayı hızlıca kapatan İngiliz ekip, şimdi ilk üçü hedefliyor ve bunun için sonraki yarışların iyi gitmesine ihtiyaçları var.
Fakat Andrea Stella, sonraki yarışların daha zor geçebileceğinin farkında.
Stella şöyle konuştu: "Katar'daki başarılı sprint hafta sonunun ardından McLaren Teknolojik Merkezi'ne dört kupa ve F1'in en hızlı pit-stopu rekoruyla döndük."
"Şimdi sezonun son beş yarışına odaklanıyoruz ve bu hafta sonu Austin'de bir başka sprint hafta sonu daha yapılacak."
"Bu hafta sonu Lando'nun F1'deki 100. yarışı ile bir başka dönüm noktasını daha kutlayacağız, ki bu kariyerinin henüz başında olan bir pilot için önemli bir başarı."
"Austin her zaman inanılmaz taraftarları ve heyecan verici yarışlarıyla harika bir atmosfere sahne oluyor."
"Bu hafta sonuna mümkün olan her yerde performansımızı en üst düzeye çıkarmaya çalışarak gireceğiz."
"Rakiplerimizin güçlü olmasını bekliyoruz, dolayısıyla önümüzdeki birkaç yarış bizim için daha zorlu olabilir."
"Fakat piste, takımlar şampiyonası için önemli olan puanlar kazanma hedefiyle çıkacağız."
Lando Norris, McLaren, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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