McLaren: "Önde olsak bile yarış sonunda Mercedes bizi yakalardı"

Lando Norris yarışın başlarında ön tarafa doğru ilerleyerek ilk iki sıradaki Max Verstappen ve George Russell'ı geçmeyi başardı.

Ancak Norris ve ekibi, Logan Sargeant'ın sebep olduğu yarışın ilk güvenlik aracında pite girmeyi reddetti ve bunun yerine rakipleri pite girip lastik değiştirmeyi tercih etti.

Norris bir tur sonra pite girdiğinde, kendisini Red Bull ve Mercedes'in arkasında buldu.

Norris'in sezonun ikinci galibiyetini kaçırmasında ilk pit stop zamanlamasından başka bir neden olup olmadığı sorusuna Stella şu yanıtı verdi: "Yarışın ilerleyen bölümlerinde olaylar gelişti. Bence Mercedes yarışı Lando'nun önünde bitirmeliydi."

"Yani güvenlik aracından sonra elimizdeki imkanları en üst düzeye çıkardık. Güvenlik aracı olmasaydı, Lando'nun büyük bir avantaj elde edebileceğini düşünüyorum; o zaman kuru zemin lastikleriyle sonuna kadar gitmeye çalışabilirdik."

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak pist kuruduğu için büyük bir farkın bile zaferi garanti etmeyeceğini öne süren Stella şunları ekledi: "Bence Mercedes, bizden 0.1 saniye daha hızlı oldukları için bizi yakalayabilirdi."

"Sona güvenli bir şekilde ulaşmak için gerçekten iyi bir avantaja ihtiyacımız vardı. Çeşitli senaryoların belirleyici olduğu bir yarış olacağını biliyorduk ve nihayetinde sonuçlardan memnun olduğumuzu düşünüyorum."

Norris ilk etapta Verstappen ve Russell ile arasında büyük bir fark açtı ve McLaren yaklaşık 15 tur sonra canlandı.

Britanyalı ve takım arkadaşı Oscar Piastri, pist kurudukça ve herkes geçiş lastiklerinde kaldıkça rakiplerinden bir saniyenin üzerinde daha hızlı tur atmaya başladı.

Yarışın orta noktasından hemen önce daha fazla yağmur tehdidi nedeniyle strateji karmaşıklaştı ve Stella pilotlarının nasıl bu kadar yüksek performans elde ettiğini ise şu şekilde açıkladı: "Başlangıçta 30. tur civarında beklenen yağmura ulaşmanın kolay olmayacağını biliyorduk, geçiş lastiklerinin o kadar uzun süre dayanması zor olacaktı."

"Bu yüzden basınç olmadığından, lastikleri çok çok erken, hatta gerekli olmadığı zamanlarda bile korumaya başladık. Pistin daha zorlu olacağı zamanlar için lastiklerin iyi durumda kalmasını sağlamak amacıyla soğuk veya ıslak yamalar bulmaya çalıştık."

"Sihirli bir şey yok, sadece ilk stintte bulunduğumuz pozisyon bu stratejiyi uygulayabileceğimiz anlamına geliyordu çünkü üzerimizde baskı kuran bir araç yoktu."