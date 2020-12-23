McLaren "çok odaklı" F1 genç sürücü programıyla devam edecek

McLaren genç sürücü programıyla F1’e aralarında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve Lando Norris de olmak üzere birkaç adet sürücü yükseltti.

Sergio Sette Camara yılın başında ayrılarak Red Bull’a rezerv pilotu olarak geçtiğinden beri McLaren’ın şu anda alt liglerde herhangi bir sürücüsü yok.

Fakat McLaren CEO’su Zak Brown, daha az genç sürücüye sahip olmanın doğru bakış açısı olduğunu çünkü 2021’de takıma gelecek Daniel Ricciardo gibi dışarıdan ilginin her zaman var olacağını belirtti.

Brown: “Bizim farklı bir felsefemiz var.”

“Bence bir süre sonra diğerlerinin sahip olduğu sorunla karşılaşıyorsunuz; çok fazla sürücünüz olduğundan başka takımlara yerleştirmeye çalışıyorsunuz ya da sürücü hazır olduğunda boşta koltuk olmuyor.”

“Özellikle son zamanlardaki ilerlememizle McLaren, her zaman sürücülerin sürme isteğinin yüksek olduğu bir takım olacak; özellikle gelişimimize devam ettiğimiz sürece.”

“Lando çok genç. Daniel’la henüz yeni başlıyoruz, o yüzden 1 ya da 2 yıl sonra kağımızı çalacak bir sürücü için yerimiz olmayacak.”

“Bence daha stratejiğiz, Lando’da olduğu gibi; onu erkenden bulduk, Stoffel (Vandoorne) gibi – ne yazık ki onunla olmadı. Lewis’le oldu ve sonrasında koltuk olabilecek bir zamanla olgunlaşacağını düşündüğümüz birkaç sürücü seçtik.”

McLaren’ın yaklaşımı Ferrari ve Red Bull’unkiyle taban tabana zıt. Diğer 2 takımın programlarında birçok sürücü var fakat genelde onlara koltuk bulmakta zorlanıyorlar.

Brown aynı zamanda McLaren’ın genç sürücü programıyla ilgilenen bir isim olmadığını da söyleyerek F1 takım patronu Andreas Seidl ve yarış direktörü Andrea Stella’nın alt serilerde yükselen yetenekleri yakından takip ettiğini belirtti.

Brown: “Red Bull’un Max’ı bulması çok güzel fakat o noktaya gelebilmek için birçok yetenekten ve masraftan geçtiler.”

“Biz çok odaklı yaklaşımımızla devam etmeliyiz. Bence bu noktada alt serilerde ne olduğuna dikkat ediyoruz. Şu anda genç programımızda tam olarak kimse yok çünkü onlar için gerçekten bir yerimiz olduğunu düşünmüyorum.”

“Fakat Andreas ve Andrea alt serilere çok dikkat ediyor ve 1 ya da 2 yıl içinde orada kimlerin olduğuna bakacağız.”