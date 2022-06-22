McLaren, Norris'in yaşadığı soruna rağmen grid cezası almayı beklemiyor

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Lando Norris, Montreal'de F1'deki en kötü hafta sonlarından birisini geçirmişti ve sıralama turlarında güç ünitesi sorunu yaşamasının ardından ikinci bölümde 14. olmuş ve yarışa gerilerden başlamak zorunda kalmıştı.

McLaren, cumartesi gününün ardından güç ünitesindeki problemi çözemedi ve Norris'i yeni motora geçmek yerine, bu yıl daha önce kullandığı ünitelerden birisine döndürdü.

Bu, Norris'in hâlâ iki güç ünitesi kullandığı anlamına geliyor fakat Montreal'de sorun yaşanan motor tekrar kullanılamazsa Norris'in yılı grid cezasıyla tamamlaması gerekebilir.

Ancak takım patronu Andreas Seidl, motorun tamir edileceğinden ve Norris'in bu yılı grid cezası almadan tamamlayabileceğinden emin görünüyor.

Seidl şöyle dedi: "Lando'nun güç ünitesindeki problem, sıralama turlarının ikinci bölümünde ortaya çıktı ve güç kaybına neden olan bir sensör sorunuydu."

"Sorunu inceledikten sonra sabah güç ünitesini, parça havuzunda bulunan diğer ünitelerden biriyle değiştirdik. Yani hâlâ iki güç ünitesindeyiz."

"Bu sorunun tamir edilebilmesini umuyoruz. Bu nedenle şu anda bu yıl üç güç ünitesiyle bitirememek adına hiçbir sebep görmüyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images