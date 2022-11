Mclaren, Norris'in yarışta iyi bir iş çıkaracağından emin

Haberi dinle

Norris perşembe günü, bir gıda zehirlenmesi yaşadıktan sonra basın toplantılarına katılamadı ve takım, hafta sonu için Norris yerine Nyck de Vries'i düşündü.

Ancak Norris cuma günü piste çıkmayı başardı ve hatta, sıralama turlarında 4. sırayı elde etti.

Norris cumartesi günkü sprintte 7. sıraya geriledi, ancak takımın sadece ilk üçteki takımların [Red Bull, Ferrari ve Mercedes] araçlarına geçilme 'hedefine' ulaştı ve aynı zamanda pole pozisyonu sahibi Kevin Magnussen'i de geçti.

Sprintten sonra Norris, kendini tekrar iyi hissetmediğini belirtti ve pazar günkü yarışa katılmak için yeterince formda olmasını sağlamak için medyadan ve diğer görevlerden muaf tutuldu.

Motorsport.com tarafından Norris'in durumu sorulduğunda Seidl, "Gece, güzelce dinlendikten sonra yarış için iyi olacağına eminim."

"Sprintte neler başardığına ve nasıl mücadele ettiğine, asıl amacı olan Kevin'ı geçmesi gerektiğinde bunu yapabileceğinden emin olmak için lastikleri nasıl yönettiğine bakarsanız bugün, eksik hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu.” dedi.

Norris, Takımlar Şampiyonası'nda 4. sıradaki rakipleri Alpine'nin Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un çarpışmasından sonra kötü bir gün geçirmesinin ardından McLaren için iki değerli puan kaydetti.

Daniel Ricciardo da bu olaydan yararlanarak yarış için gridde 14. sıradan 11. sıraya yükseldi.

Seidl, "Açıkçası bugünkü sprintten sonra oldukça mutluyuz, çünkü günün sonunda hedefimiz; en iyi üç takımın arkasında yer almaktı. Onların bizim için ulaşılmaz bir hedef olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."

"Lando'nun 7. sırayı alarak puan kazanmasından çok mutluyum, açıkçası yarın iyi puanlar almak için iyi bir grid ​​pozisyonunda."

"İkinci hedefimiz ise, Daniel ile birlikte ilerlemek ve yarışta puanlar için mücadele etmek için zorlu bir sıralamadan sonra onu daha iyi bir konuma getirmekti. Her iki hedefe de ulaşıldı ve bu nedenle bugünkü sonuçtan çok memnunuz."

"Bence iyi bir aracımız olduğunu da gördük. Bu da, yarışta iyi puanlar için mücadelede kalmamıza yardımcı olmalı."

"Ve tabii ki Alpine'in tarafında olan olaylarla birlikte, ana rakibimize karşı Takımlar Şampiyonası'nda iyi puanlar almamız bizi yarış için daha da iyi bir konuma getirdi."

"Şimdiye kadar her şey çok iyi, ancak puanlar yarışta verilecek; bu yüzden fazla heyecanlanmak için bir neden yok.” dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seidl, Ocon ve Alonso'nun yarışa sırasıyla 17. ve 18. sıradan başlamasına rağmen Alpine'in hâlâ bir tehdit olabileceğini düşünüyor.

McLaren takım patronu, "Sanırım bu yıl kendinizi asla güvende hissedemeyeceğinizi birkaç kez gördük çünkü Alpine çok iyi bir yarış temposuna sahip."

"Yine de hafta sonuna baktığımızda, yarış için iyi durumda olacağımızı düşünüyoruz."

"Ancak hava durumu sebebiyle her an her şey olabilir, tamamen kendimize odaklanıp her zorluğun üstesinden gelmeye çalışacağız."

"Temiz bir yarış çıkardığımızdan emin olacağız ve ardından şampiyonadaki 4. sıra mücadelesini canlı tutmak için umarım Alpine'den daha fazla puan alacağız." dedi.