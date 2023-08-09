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Formula 1 Haberler

McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor?

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, takımın Lando Norris'in Formula 1 yarış mühendislerini rotasyona tabi tutmasının ardındaki gerekçeyi açıkladı.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Andrea Stella, Team Principal, McLaren and Zak Brown, CEO, McLaren Racing talk ahead of the race

Norris genellikle uzun süredir yarış mühendisi olan Will Joseph ile çalışıyor ancak Joseph son birkaç yarış hafta sonundaki çeşitli seanslar da dahil olmak üzere zaman zaman Norris'in performans mühendisi Jose Manuel Lopez ile rolleri değiştirdi.

Gridde pek yaygın olmayan yarış mühendislerinin rotasyonunun arkasındaki plan sorulduğunda takım patronu Stella, takımın gelecek sezonki 24 yarışlık yorucu bir takvim için yeterli dönüşümü sağlamak ve aynı zamanda Woking'in çekirdek mühendis grubunun genel deneyim seviyesini yükseltmek istediğini söyledi.

Stella, "Klasik iki ya da üç mühendis yerine her sürücüyü destekleyen bir grup mühendis görmenizin nedeni, birkaç hedefe ulaşmak istememiz."

"Birincisi, 24 yarışımız var ve tüm yarışları çıkarabildiğinizden emin olmak kişisel düzeyde bile bir zorluk haline gelmeye başlıyor."

"Bu planlama açısından böyle ama aynı zamanda acil bir durum olduğunda ve yarış mühendislerinden birini değiştirmemiz gerektiğinde ne olacağı açısından da böyle. Bu nedenle sürücüyü destekleyebilecek uzun bir tezgah ya da büyük bir insan grubu oluşturmak istiyoruz."

"Şu ya da bu mühendisin ayrıntılarına girmeden, bu sürecin sürücülerle etkileşime girebilecek çok yetkin bir mühendis grubuna yol açmasından çok memnunum." dedi.

Lopez 2020'den beri Norris'in performans mühendisi ve bu nedenle sürücüsüyle şimdiden güçlü bir bağ kurmuş durumda. İspanyol mühendis daha önce F1'de Haas tarafından istihdam ediliyordu.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

Stella bu hamlenin arkasında sadece esnekliğin değil, aynı zamanda mühendislerin kendi aralarındaki iletişimin geliştirilmesinin de yattığını, bu sayede mühendislerin yeni nüanslar yakaladığını ve bir seans için farklı bir şapka takarak birbirlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anladıklarını söylüyor.

Stella, "Her şey sürücülerle etkileşim içinde olmak değil. Örneğin bir yarış mühendisi olarak bir stratejistle de etkileşime girmeniz gerekiyor. Ve bunu en az kelimeyle yapmanız gerekiyor, iletişim kurmanız gereken şeyleri iletmek için birbirinizi terminoloji açısından anlamanız gerekiyor."

"Dolayısıyla, yarış mühendisliğinin bir parçası olarak alışmanız gereken çok şey var ve bu yüzden bu kadar çok rotasyon görüyorsunuz çünkü tüm mühendisleri mümkün olduğunca çok deneyime maruz bırakmamız gerekiyor. Bunu yapmamızın nedeni de bu ve ben gördüklerimden çok memnunum." dedi.

Norris'in süreçteki rolü sorulduğunda ise Stella, "Lando mutlu ve kendi mühendislerini yetiştirmek kendi yararına, çünkü bunlar onun hızlı gitmesini ve gelecekte başarıya ulaşmasını sağlayacak kişiler."

"Bir sürücü bu süreçte sadece alıcı tarafta değil, aslında lider taraftadır ve Lando bunu çok iyi yapıyor." şeklinde cevap verdi.

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