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McLaren, Norris'in takımda kalacağından emin

McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris'le uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalamak istediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Zak Brown, Lando Norris ve Andrea Stella McLaren Teknoloji Merkezi'ndeki yeni rüzgar tünelinde

Lando Norris, takımıyla çok yıllık sözleşme imzalayan pilotlardan biri. McLaren ile olan anlaşması, Şubat 2022'de 2025'e kadar uzatıldı ve İngiliz pilotun bu süre zarfında 80 milyon Sterlin alacağı söyleniyor.

Ancak Red Bull Racing'in Formula 1'deki hakimiyetinin, 2026'da planlanan yeni nesil araçlara geçişe kadar devam edeceği düşünüldüğünde, Norris de dahil olmak üzere birçok sürücünün Avusturyalı ekibe geçişle ilgilendiği sır değil.

Özellikle de şu anda üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen ile iyi bir dostluk ilişkisi olduğu için bu ihtimal daha da gerçekçi

Fakat CEO Zak Brown, Lando'yu McLaren'de kalmaya ikna edebileceğine inanıyor. 

Birkaç yıl içinde Norris'in Red Bull tarafından kapılmasından korkup korkmadığı sorulduğunda Brown, Speecafe'e şöyle konuştu: "Bence bizim işimiz çalışanlarımızla, sponsorlarımızla ve sürücülerimizle ilgilenmek. Bunu yapalım ki McLaren'da kalmak istesinler."

"McLaren'ın en iyi çalışma koşullarına sahip olduğundan emin olmaya çalışıyorum, o zaman insanlar bizimle birlikte olmak isteyecekler."

"Buna çok dikkat ediyorum çünkü bazı çalışanların dış bağlantılarını kontrol edemezsiniz."

"Lando ile güçlü bir ilişkimiz olduğuna eminim. Yeni sezon için heyecanlı olduğunu biliyorum ve geçen yılın ikinci yarısında McLaren'da gördükleri onda güçlü bir etki bıraktı."

"Andrea Stella ile ve genel olarak ekibimizdeki herkesle çalışmayı seviyor, bu nedenle onun çalışmak isteyeceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Bizimle kalacağından ve diğer yerlere geçmeyeceğinden eminim. Bunun olmasını istemem."

"Lando ile sözleşmemiz birkaç yıl daha geçerli olacak. Elbette kendisiyle sürekli diyalog halindeyiz çünkü kendisi de geleceği düşünüyor." 

Lando Norris, McLaren, on the grid

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, on the grid

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