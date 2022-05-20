McLaren: "Norris'in tabanındaki hasar, ikinci antrenman seansını etkiledi"

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Birinci antrenman seansını yedinci sırada tamamlayan Norris, Circuit de Catalunya pistinin hızlı 9. virajında kerblerin üzerinden geçerek pistin dışına çıktı. Bu da güncelleme getirilen yeni tabanına hasar verdi.

Bu hasar Norris'in yola devam etmesini engelledi ve McLaren, aracın şasisinin de zarar görmüş olabileceğinden şüphelendi. Fakat sonrasında yapılan incelemeler başka bir hasar olmadığını gösterdi.

McLaren'dan Andrea Stella, "Kerblerin üstünden geçtikten sonra hasar aldık ve programını erken bitirmemiz gerekti. Fakat gece tamir edebiliriz."

"Bu akşam yapılacak çok fazla analiz var ama sıralamada ve yarışta iyi olmamızı umuyorum." dedi.

McLaren, bu hafta sonu için aracında 10 farklı değişikli yaparak güncelleme sayısını zirveye taşıdı. Norris'in araçtaki ilk izlenimleri ise olumlu oldu.

Norris, "Benim için zorlu bir gündü."

"Araçtaki yenilikler ile olumlu şeyler var, bazı şeyler iyi çalışıyor ve takım, kaydettiği ilerlemeden memnun." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, birinci antrenmanda 9. sıradaydı ancak öğleden sonraki seansta 15. sıraya geriledi. Avustralyalı pilot, araçtaki değişikler nedeniyle bakacak çok şey olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Bugün sindirecek çok şey var."

"İki seansta da oldukça farklı ayarlar denedik."

"Zaman tablosunda olmak istediğimiz yerde değiliz ama bu akşam bakacak çok şey var."

"Yarın için ideal ayarı bulacağımızı düşünüyorum ve umarım bu bizi ilk ona yerleştirir."

"Şu anda inceleyecek çok şey var, bu yüzden bugünkü zamanlara ne kadar bakılmalı emin değilim."

"Diğer araçların ve takımların neler yaptığını görmek ilginçti. Fakat biz de kendimize odaklanacağız çünkü bugün herkes araçlarında yeni şeyler keşfediyordu." dedi.