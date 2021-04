McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

McLaren pilotu Lando Norris, cumartesi günü en iyi üçüncü zamanı yapmasına rağmen, tur zamanı silindiği için yedinci sıradan başladı ve yarış boyunca hatasız bir sürüş gerçekleştirdi.

Kırmızı bayraktan sonra Charles Leclerc'i de geçen İngiliz pilot, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek kariyerinin ikinci podyumunu elde etti.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Andreas Seidl, "Bu sonuç tüm takım için gerçekten mutluluk verici, çünkü hem dün hem de bugün, takımın kış boyunca iyi bir araç hazırlayabilmek adına harika bir iş çıkardığını tekrar göstermiş olduk. "

"Bu yüzden gerçekten mutluyuz. Lando çok iyiydi ve şimdi de çok mutlu. Kesinlikle bir pilot olarak sonraki seviyeye geçti."

"Lando sadece burada değil Bahreyn'de de hem bir insan hem de bir sürücü olarak kışın bir sonraki seviyeye geçtiğini gösterebiliyordu. Bence geçen sezon olanları, mühendis ekibimizle birlikte doğru şekilde analiz etti."

"Bu gençlerin ilk yıllarında böyle adımlar atması çok normal. Bunu yapmaları gerekiyor, aksi takdirde zirveye ulaşamazlar. Ancak bunu başarma şekli harika. Kendine çok fazla güveni var ve bugün yaptığı şey harikaydı."

"Ayrıca takım da yarış yeniden başladıktan sonra yumuşak lastikleri takarak harika bir iş çıkardı. Bu, biraz kumardı ve bunun işe yarayıp yaramayacağından emin değildik. Fakat işe yaradı ve Leclerc'i geçmeyi başardık."

"Dediğim gibi Norris tüm hafta sonu hızlıydı ve zor şartlarda birçok zorlu durumla başa çıktı. Takımla birlikte harika bir yarış geçirdi ve podyumu kazandı."

"Takım adına mutluluk verici. Bugün bu üçüncülüğü aldığımız için hem pistteki hem de Woking'deki herkese çok teşekkür ederim."

"Şimdi çok çalışmaya devam devam etmeliyiz ve umarım sezona yaptığımız olumlu başlangıcı Portimao'da sürdürürüz." dedi.

Members of the McLaren team congratulate Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images