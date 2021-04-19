Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"
Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Lando Norris'i övdü ve İngiliz pilotun Imola'da kusursuz bir yarış çıkararak podyumu sonuna kadar hak ettiğini belirtti.

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

McLaren pilotu Lando Norris, cumartesi günü en iyi üçüncü zamanı yapmasına rağmen, tur zamanı silindiği için yedinci sıradan başladı ve yarış boyunca hatasız bir sürüş gerçekleştirdi.

Kırmızı bayraktan sonra Charles Leclerc'i de geçen İngiliz pilot, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek kariyerinin ikinci podyumunu elde etti.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Andreas Seidl, "Bu sonuç tüm takım için gerçekten mutluluk verici, çünkü hem dün hem de bugün, takımın kış boyunca iyi bir araç hazırlayabilmek adına harika bir iş çıkardığını tekrar göstermiş olduk. "

"Bu yüzden gerçekten mutluyuz. Lando çok iyiydi ve şimdi de çok mutlu. Kesinlikle bir pilot olarak sonraki seviyeye geçti."

"Lando sadece burada değil Bahreyn'de de hem bir insan hem de bir sürücü olarak kışın bir sonraki seviyeye geçtiğini gösterebiliyordu. Bence geçen sezon olanları, mühendis ekibimizle birlikte doğru şekilde analiz etti."

"Bu gençlerin ilk yıllarında böyle adımlar atması çok normal. Bunu yapmaları gerekiyor, aksi takdirde zirveye ulaşamazlar. Ancak bunu başarma şekli harika. Kendine çok fazla güveni var ve bugün yaptığı şey harikaydı."

"Ayrıca takım da yarış yeniden başladıktan sonra yumuşak lastikleri takarak harika bir iş çıkardı. Bu, biraz kumardı ve bunun işe yarayıp yaramayacağından emin değildik. Fakat işe yaradı ve Leclerc'i geçmeyi başardık."

"Dediğim gibi Norris tüm hafta sonu hızlıydı ve zor şartlarda birçok zorlu durumla başa çıktı. Takımla birlikte harika bir yarış geçirdi ve podyumu kazandı."

"Takım adına mutluluk verici. Bugün bu üçüncülüğü aldığımız için hem pistteki hem de Woking'deki herkese çok teşekkür ederim."

"Daniel da harika bir iş çıkardı. Henüz araca tam olarak alışmış değil ve bu anlaşılabilir bir durum. Fakat hatasız bir yarış çıkardı, doğru kararlar verdi ve birçok önemli puan kazandı."

"Şimdi çok çalışmaya devam devam etmeliyiz ve umarım sezona yaptığımız olumlu başlangıcı Portimao'da sürdürürüz." dedi. 

Members of the McLaren team congratulate Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme

Members of the McLaren team congratulate Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

Önceki haber

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

12s
2
Formula 1

Wolff: ''Russell'ın öğrenecek çok şeyi var''

11s
3
Formula 1

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

1s
4
Formula 1

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

14s
5
Formula 1

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

43 dk
Son Haberler
McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"
F1

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

43dk
Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"
F1

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

1s
Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"
F1

Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"

1s
Perez: "Çok kötü bir gündü"
F1

Perez: "Çok kötü bir gündü"

2s
Alfa Romeo direktörü Zehnder: "Zengin takımlar bütçe sınırına uymakta zorlanabilir"
F1

Alfa Romeo direktörü Zehnder: "Zengin takımlar bütçe sınırına uymakta zorlanabilir"

3s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"

Perez: "Çok kötü bir gündü"
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Çok kötü bir gündü"

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

Wolff: ''Russell'ın öğrenecek çok şeyi var''
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Wolff: ''Russell'ın öğrenecek çok şeyi var''

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

Stroll ve Raikkonen ceza aldı, Alonso puan barajına girdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll ve Raikkonen ceza aldı, Alonso puan barajına girdi

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Son Haberler

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"

Perez: "Çok kötü bir gündü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Çok kötü bir gündü"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.