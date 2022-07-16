McLaren, Norris'in motor sorununun çözüleceği konusunda umutlu
McLaren, Lando Norris'in problem bulunan güç ünitesinin tamir edilmesini ve İngiliz sürücünün bu güç ünitesini tekrar kullanabilmesini umuyor.
Avusturya Grand Prix'si hafta sonu başlamadan önce McLaren, Lando Norris'in aracına yeni bir güç ünitesi takmıştı ancak daha ilk antrenman seansında motor sorunu ortaya çıktı ve takım, önceki ünitelere dönmek zorunda kaldı.
Sorunun tam olarak ne olduğu henüz belli değil ancak takım patronu Andreas Seidl, yeni motorun kurtarılabilir ve sonraki yarışlarda tekrar kullanılabilir olacağı konusunda umutlu görünüyor.
Seidl, şöyle dedi: "Cuma günü Lando'nun aracında problem yaşadığımız güç ünitesi yeniydi ve bu yılki üçüncü güç ünitesiydi."
"Mercedes HPP, sorunun nedenini bulmak adına araştırmalar yapıyor fakat umarım onu eski haline getirebilir ve gelecekte bu motoru tekrar kullanabiliriz."
"Elbette motorun kat ettiği mesafe arttıkça güç azaldığı için Lando'nun eski versiyona dönmek zorunda kalması iyi değildi fakat eski motora rağmen Avusturya'da rekabetçiydi ve yarışta da iyi sonuçlar aldı."
McLaren bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen 11 yarışın üçünden puansız ayrılırken, son beş yarışa sadece 31 puan toplayabildi ve artık Alpine ile puanları eşitlenmiş durumda.
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