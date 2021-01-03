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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "çok gurur duyuyor"

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McLaren, Norris'in mental sağlık çalışmalarından "çok gurur duyuyor"
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McLaren Racing patronu Zak Brown, Lando Norris’in Formula 1’deki mental sağlık durumundan bahsetme girişimleriyle “çok gurur duyduklarını” söyleyerek onun samimi ve dürüst yaklaşımını takdir etti.

Norris 2019’daki başarılı çaylak sezonunun üstüne koyarak bu sene kazandığı ouan sayısını neredeyse ikiye katlarken Avusturya GP’sinde ilk F1 podyumunu da kazandı.

Pist dışında ise Norris canlı oyun yayınlarıyla vakıflara para toplayarak motor sporlarındaki mental sağlık sorunları konusuna da dikkat çekmeyi başardı.

Norris Autosport/Motorsport.com’a yaz boyunca F1’deki ilk senesi sebebiyle mental olarak “çok zorlandığını” söylerken McLaren’ın Mind vakfıyla ortaklığının bir parçası olarak mental sağlık hakkındaki konuşmaların değişmesi gerektiğini belirtti.

Autosport/Motorsport.com tarafından Norris’in motor sporlarındaki mental sağlık sorunları hakkındaki ön yargıyı yıkması hakkındaki görüşleri sorulduğunda McLaren Racing patronu Brown 21 yaşındaki pilotun samimiyetini takdir etti.

Brown: “Bence çok güzel. Bu sabah birisiyle Lando hakkında konuşuyordum ve onu sadece sosyal medya aracılığıyla tanıdıklarından: ‘Gerçekten öyle mi? Carlos’la ilişkileri gerçekten bu şekilde mi?’ gibi sorular sordular.”

“Lando’nun ve ikisinin bu kadar popüler olmasının bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yaptığını gördüğünüz her şey gerçekten o. Bunu kendine görev biliyor, samimi ve özgün.”

“Sorunları ve belirli konuları gündeme getiren birisinin olması çok güzel ve bunu samimi bir şekilde yapıyor. Bence bu çok önemli.”

“Lando’nun spor için yeni bir nefes olduğunu düşünüyorum ve izlemesi de zevkli. Aslında gayet utangaç birisi ama sosyal medyadan onu göremiyorsunuz.”

“Gerçekten çok samimi. O ortamda çok rahat hissettiğini düşünüyorum.”

“Bu sorunu olumlu bir şekilde gündeme getirmekte bu kadar rahat hissettiğini görmekten çok gurur duyuyoruz.” dedi.

Norris McLaren’ın bu sene üreticiler şampiyonasında 3. sırayı yakalayabilmesinde kilit bir rol oynadı. İngiliz pilotun Abu Dhabi’deki sezon finalinde aldığı 5.lik, takımının son anda 3.lüğü alabilmesine büyük katkı sağladı.

Norris Autosport/Motorsport.com’a 2. sezonu boyunca yarış hafta sonlarına girerken hazırlıklarında daha özgüvenli hissettiğini söyledi ama çaylakların üstünde beklentilerden gelen baskının daha az olduğunu da belirtti.

Norris, “Özgüven açısından çok daha kolay oldu, yarışlara çok daha hazırlıklı, çok daha özgüvenli ve kafamda ne yapacağıma dair daha iyi bir fikirle gelebildim.”

“Ama henüz 2. sezonunuzda da olsanız bazı şeylere karşı bakış açısı değiştiğinden halen çok zor olan birçok şey var.”

“Çaylak olarak geldiğinizde insanlar sizi çaylak olarak görüyor, o yüzden küçük hatalar yaptığınızda dünyanın sonu olmuyor, çünkü gelecek sene bunu geliştirebilirsiniz.”

“İkinci senenizde ise bu şeyleri artık görmeyi beklemiyorlar, ya da daha önce gördüklerinin çok daha azını bekliyorlar.”

“Bazı açılardan daha çok beklenti altında kalmanın farklı bir baskısı oluyor ve bir üst seviyede performans göstermeniz gerekiyor.”

“Birçok kez bunu yarış hızımla ve diğer şeylerle yapabildim. Ama henüz çok zor olan bazı şeyler de var.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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