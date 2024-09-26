McLaren: "Norris'in liderliği kaybettiği startlarda bariz bir sorun göremiyoruz"
McLaren takım patronu Andrea Stella, pilotu Lando Norris'in liderliği kaybettiği startlar ile ilgili yapılan analizler sonrasında ortada net bir sorun olmadığını söyledi.
Norris İspanya, Macaristan ve Hollanda Grand Prix'lerinde pole pozisyonundan liderliği kaybetmiş, Çin sprint yarışında da ilk virajı alamamıştı. İtalya Grand Prix'sinde ilk virajda liderliği korumasına rağmen 4. virajda takım arkadaşı Oscar Piastri tarafından geçilmişti.
Ancak Norris, Singapur'da pole pozisyonunu liderliğe dönüştürerek zafere ulaştı.
Stella, bu durumun Norris'e güven vereceğini düşünse de, takımın yaptığı incelemede pilotunun startları ile ilgili bariz bir sorun bulunmadığını belirtti.
Stella, "Lando'nun da dahil olduğu bir grupla biraz analiz yaptıktan sonra, sezon boyunca her bir startı ve her bir ilk turu inceledik."
"Lando'nun pole pozisyonunda başladığı ve ilk turun sonunda lider durumlarda bile, ortada bariz bir sorun görmedik."
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
"Barselona'yı gözden geçirdik ve Lando farklı bir şey denese bile Russell'ın lider olacağını düşünüyoruz. Startın uygulanması açısından bazı problemler vardı, ancak bunun takım tarafında da olduğunu kabul ediyoruz."
"Örneğin, sanırım takım açısından bir sorun nedeniyle her iki aracın da soğuk lastiklere sahip olduğu Zandvoort'tu ve her iki araç da harika bir start alamadı." dedi.
Stella, takımın her şeye rağmen startları iyileştirme çalışmalarını hızlandırdığını ve Singapur'daki başarılı startın Norris'e bu yıl başka pole pozisyonları elde etmesi durumunda aşinalık kazandıracağını sözlerine ekledi.
"Kesinlikle startın uygulanmasına ve lastiklerin hazırlanmasına odaklanıyoruz, bence Lando artık daha konsantre bir durumda."
"Bu şekilde pole pozisyonundan başlamaya aşina oluyorsunuz ve kendinize güvenmeye başlıyorsunuz. Savunma açısından ne yapmanız gerektiğini artık anlıyorsunuz."
"Bence bu da yolculuğun bir parçası, şu anda bu tür bir fırsatla yüzleşmek zorunda olmamız çok iyi."
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