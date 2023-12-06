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McLaren, kendisine sert davranmayı bırakması için Norris'e yardım etmeye çalışıyor

McLaren, 2023 sezonu boyunca her hata yaptığında kendisine karşı çok sert yüklenen Lando Norris'i daha iyi desteklemenin yollarını arıyor.

Matt Kew
Editör Matt Kew
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Lando Norris, McLaren, prepares for the 2023 McLaren team photo

Norris, sprint sıralama turlarında çıkardığı kötü işler için kendini azarlayarak sezonu sonlandırdı. Britanyalı pilot Austin ve Mexico City'deki tek tur performansları için de benzer şekilde özeleştiri yaptı. Kendisine en son eleştirisini ise, Abu Dabi'de Max Verstappen'den pole pozisyonunu alma şansı varken pole pozisyonunu  kaçırmasının ardından yaptı.

Bu durum McLaren'ın Norris'i destek vermenin yolların aramaya itti. McLaren, tenis oyuncularına yardımcı olmak için oluşturulan mükemmel çevreyi kendi takımları içerisinde oluşturmak ya da Norris'in mükemmellik yerine tutarlılığı hedeflemesine izin vermeleri gibi yollardan bazılarının üzerinde duruyor.

Autosport'un McLaren'ın Norris'in hatalarını engellemesine yardımcı olmak için müdahale etmesi gerekip gerekmediği yönündeki sorusuna takım patronu Andrea Stella, "Bu, durumları nasıl değerlendirdiğinizle, durumlar hakkında nasıl konuştuğunuzla ve kendinizi nasıl yorumladığınızla ilgilidir. Bu kesinlikle biraz ilgiyi hak ediyor."

"Nasıl oluyor da bazen %99,9'luk bir turun yeterince iyi olduğunu kabul edebiliyoruz? Neyle karşı karşıyasınız? Her zaman %100 mü yoksa tutarlılık mı seçersiniz?"

"Pilotlarla, bu seviyedeki sporcularla fırsatları değerlendirdiğinizde, bunu bir takım olarak yaparsınız. Bunu pilotun etrafında 360 derece dönerek yaparsınız."

"Teniste, bu oyuncuların etraflarında, potansiyellerinin en iyisini ortaya koyabilmeleri için bu inanılmaz performansı destekleyecek bir çevreye sahip olduklarını görebilirsiniz." dedi.

Pilot hatalarının ortasında kalan McLaren, MCL60'ı Red Bull'a meydan okuyabilecek bir araca dönüştüren sezon içi büyük güncellemelerin aynı zamanda zorlu yol sürüş özellikleri getirip getirmediğini değerlendirmek için çalışıyor.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren

Ancak Stella, Norris'in kendisine karşı çok acımasız olduğunu sözlerine ekledi. Stella, "Kesinlikle, kendi performansını ele alış biçimi bile bence ilgiyi hak ediyor. Çünkü kendisine karşı çok sert davranıyor."

"Bazen olumlu yönlere odaklanmamız gerekir. Oldukça fazla olumlu yön var. Bunlara baktığımızdan emin olmalıyız ve olumsuzlukları sadece kendinizi cezalandırmak için değil, bir şekilde performans göstermek için işlevsel hale getirmeliyiz." dedi.

Oscar Piastri'nin etkileyici çaylak sezonunun Norris'in üzerindeki baskıyı artırarak hatalara yol açıp açmayacağı da Stella'ya soruldu.

İki takım arkadaşı arasındaki ilişkiye değinen İtalyan takım patronu, "Rekabetçi bir takım arkadaşınız olduğu için bazı yerlerde nasıl daha hızlı gidebileceğinizi görebiliyorsunuz."

"Pilotlarımızı desteklediğimizden, potansiyellerini ortaya çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor ki bu da sürekli gelişim anlamına geliyor."

"Sıralamalar sırasındaki yaklaşımlara bakmak da dahil olmak üzere tüm bilgileri kullanmak zorundasınız, örneğin bir hata yaptığımızda, bunu hangi koşullar altında yaptık?"

"Teknik olarak geliştirilebilecek bir şey var mı, pilot açısından geliştirilebilecek bir şey var mı?"

"Takım arkadaşı güçlü olduğunda, ikinci unsurun [hataların] daha yaygın olma eğiliminde olduğunu kesinlikle biliyoruz. Bu yüzden kesinlikle düşünülmesi gereken bir şey." dedi.

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