McLaren, Norris'in kaydettiği ilerlemeden memnun

Britanyalı pilot, özellikle yılın ilk kısmında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve başarılı performansı ile, Bakü'den Steiermark Grand Prix'sine kadar şampiyona üçüncüsüydü.

Kariyerinin ilk F1 pole pozisyonunu Rusya'da alan Norris, İtalya'da takım arkadaşının kazandığı GP'yi ikinci sırada tamamladı.

Norris, yılın ikinci kısmında geride kalmaları nedeniyle sezonu altıncı sırada tamamlasa da, kaydettiği gelişim McLaren'ı memnun etmişe benziyor

SpeedCafe'e konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Lando'nun bu yıl yaptığı şeyi yakından gördüm. Formula 1'de üçüncü yılına girerken bir başka adım daha attığını görmek harikaydı."

"Bu yıl sıralama turlarında güçlü sonuçlar elde etti ve hatta en önde mücadele edenlere meydan okuyacak pozisyondaydı, bunu görmek harikaydı."

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılacak çok şey olduğunu biliyor ve bu da normal."

"Ona sürekli daha yüksek pozisyonlar için mücadele edebileceği bir araç vermemiz gerektiğinin farkındayız."

"Yine de onun bizimle olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor."

"Daniel ile birlikte harika bir sürücü kadromuz olduğuna ve gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." dedi.

Norris, yıl boyunca 160 puan toplamayı başardı ve beşincilik 4.5 puanla kaçırdı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images