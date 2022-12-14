McLaren, Norris'in daha da güçlenmesini bekliyor

Haberi dinle

Norris, geride kalan iki yıl boyunca tecrübeli takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya büyük üstünlük kurdu ve her iki sezonda da Avustralyalı sürücüyü mağlup etti.

Bu yıl aynı zamanda üç büyük takımın altı sürücüsü dışında podyuma çıkan tek isim Norris'ti.

Yıl boyunca takımın topladığı 159 puanın 122'sinde imzası bulunan Norris'in performans, McLaren'dan Sauber'e geçen Andreas Seidl'dan övgü aldı.

Takımdan ayrılmadan önceki son röportajlarından birisinde Seidl, "Lando ile ilgili beni oldukça etkileyen bazı noktalar vardı."

"Araç içindeki performansına bakarsak, her ne kadar geçen yıla kıyasla rekabetçi olmadığımız için sonuç anlamında pek fazla belli olmasa da ileriye doğru gitmeyi başardık."

"Hafta sonlarına olan yaklaşımı, sıralama seanslarını götürme şekli, yarışları kontrol altında tutması çok etkileyiciydi."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Formula 1'deki henüz dördüncü yılında olduğunu bilmek, takıma oldukça iyimser bir bakış açısı kazandırıyor çünkü daha gelecek çok şey olduğunu biliyoruz."

"Daha uzun yıllar boyunca onunla birlikte olacağımızı biliyoruz ki bu harika bir şey."

"Ayrıca araç dışındaki tüm bu zorluklarla başa çıkma şekli de oldukça etkileyiciydi çünkü baktığınızda, bu yıl takımın bir parçası olmak, her zaman ileriye doğru gittiğimiz ve bazı harika sonuçlar alabildiğimiz son üç yıla kıyasla biraz daha zorlayıcıydı."

"Benim için de çok önemliydi. Özellikle sezona istediğimiz gibi başlayamadığımız zaman, takıma liderlik etmemde , pozitif kalmamda, mümkün olduğunca çabuk geri dönebilmek için takımdaki herkesin motivasyonunu koruyabilmemde bana yardımcı oldu.

"Onunla daha uzun yıllar çalışacağım için çok mutluyum." dedi.

Norris'in McLaren'la uzun vadeli bir kontratı bulunuyor fakat gelecek sezon yanında F2 şampiyonu Oscar Piastri olacak.