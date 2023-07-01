McLaren, Norris'in cezasıyla ilgili "gözden geçirme hakkı" talebinde bulundu
Lando Norris'in Kanada GP'sinde aldığı cezayla ilgili yeni kanıtlar toplayan McLaren, bu kapsamda FIA'dan "gözden geçirme hakkını kullanma" talebinde bulundu.
Kanada'da iyi bir start alan ve yarışa puan barajında başlayan Norris, güvenlik aracı periyodunda takım arkadaşı Oscar Piastri'ye tampon olmak amacıyla arkasındaki Charles Leclerc'i yavaşlattı.
Olay hızlıca inceleme altına alındı ve FIA tarafından Norris'e "sportmenlik dışı davranış" sebebiyle beş saniye zaman cezası verildi.
Böylece damalı bayrağı normalde dokuzuncu sırada gören Norris, dört sıra kaybetti ve ancak 13. olabildi. McLaren'in Kanada'daki puan alamama serisi de devam etti.
FIA'nın bu kararı hem Norris'i hem de McLaren takımını mutsuz etti çünkü iki taraf da Norris'in bir emsal oluşturması için kullanıldığını düşünüyor.
Takım ve FIA arasında devam eden görüşmelerin ardından McLaren konuyu daha da ileri götürmeye ve yönetim organından durumu tekrar incelemesini istemeye karar verdi.
McLaren, "FIA ve Komiserler Kurulu'nu kesinlikle destekliyoruz ve zor bir işi yerine getirirken onlara güveniyoruz."
"Komiserlerin kısa bir zaman diliminde, karmaşık senaryoları analiz ederek, genellikle kısmi bilgilerle ve dikkate alınması gereken birden fazla faktörle karar vermeleri gerektiğinin farkındayız."
"Kanada'da ceza bizi şaşırttı ve kararın arkasındaki sebepleri anlayamadık. Yarıştan hemen sonra cezanın gerekçesini anlayabilmek için FIA ile görüştük."
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images
"FIA'nın düzenleyici çerçevesi, özellikle yarış sırasında alınması gereken kararlar için, [hakemlerin] F1'in karmaşıklığıyla başa çıkmalarına ve spora olanak tanıyan araçlara sahip."
"Bu kapsamda takımlara sunulan 'gözden geçirme hakkı', sporun yararına olması halinde kararların gözden geçirilmesine izin verme konusunda FIA'nın gücünü gösteren araçlardan biri."
"McLaren olayı sakin ve düşünceli bir şekilde incelemeye karar verdi, emsallere bakmayı da içeren kapsamlı bir durum tespiti yaptı."
"Bu dikkatli ve kapsamlı incelemenin ardından, 'gözden geçirme hakkımızı' kullanmamıza yetecek kadar kanıt topladığımıza inanıyoruz."
"Süreç boyunca FIA ile normalde olduğu gibi yapıcı ve işbirlikçi bir şekilde yakın çalışmaya devam edeceğiz, onların müzakerelerinin ve kararlarının sonucunu kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gözden geçirme hakkı talebinin kabul edilebilmesi için, takımların kararın alındığı tarihte FIA'nın elinde bulunmayan yeni bir kanıt sunmaları gerekmektedir.
Canlı anlatım: Avusturya GP sprint shootout
Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor
McLaren, sidepod tasarımında Aston Martin'i takip etti
McLaren, sidepod tasarımında Aston Martin'i takip etti McLaren, sidepod tasarımında Aston Martin'i takip etti
Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor
Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor
McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek
McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek
McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor
McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor
McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"
McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti" McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"
Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"
Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti" Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"
Son Haberler
Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"
Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik" Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"
Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"
Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım" Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün" Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.