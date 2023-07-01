McLaren, Norris'in cezasıyla ilgili "gözden geçirme hakkı" talebinde bulundu

Kanada'da iyi bir start alan ve yarışa puan barajında başlayan Norris, güvenlik aracı periyodunda takım arkadaşı Oscar Piastri'ye tampon olmak amacıyla arkasındaki Charles Leclerc'i yavaşlattı.

Olay hızlıca inceleme altına alındı ve FIA tarafından Norris'e "sportmenlik dışı davranış" sebebiyle beş saniye zaman cezası verildi.

Böylece damalı bayrağı normalde dokuzuncu sırada gören Norris, dört sıra kaybetti ve ancak 13. olabildi. McLaren'in Kanada'daki puan alamama serisi de devam etti.

FIA'nın bu kararı hem Norris'i hem de McLaren takımını mutsuz etti çünkü iki taraf da Norris'in bir emsal oluşturması için kullanıldığını düşünüyor.

Takım ve FIA arasında devam eden görüşmelerin ardından McLaren konuyu daha da ileri götürmeye ve yönetim organından durumu tekrar incelemesini istemeye karar verdi.

McLaren, "FIA ve Komiserler Kurulu'nu kesinlikle destekliyoruz ve zor bir işi yerine getirirken onlara güveniyoruz."

"Komiserlerin kısa bir zaman diliminde, karmaşık senaryoları analiz ederek, genellikle kısmi bilgilerle ve dikkate alınması gereken birden fazla faktörle karar vermeleri gerektiğinin farkındayız."

"Kanada'da ceza bizi şaşırttı ve kararın arkasındaki sebepleri anlayamadık. Yarıştan hemen sonra cezanın gerekçesini anlayabilmek için FIA ile görüştük."

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

"FIA'nın düzenleyici çerçevesi, özellikle yarış sırasında alınması gereken kararlar için, [hakemlerin] F1'in karmaşıklığıyla başa çıkmalarına ve spora olanak tanıyan araçlara sahip."

"Bu kapsamda takımlara sunulan 'gözden geçirme hakkı', sporun yararına olması halinde kararların gözden geçirilmesine izin verme konusunda FIA'nın gücünü gösteren araçlardan biri."

"McLaren olayı sakin ve düşünceli bir şekilde incelemeye karar verdi, emsallere bakmayı da içeren kapsamlı bir durum tespiti yaptı."

"Bu dikkatli ve kapsamlı incelemenin ardından, 'gözden geçirme hakkımızı' kullanmamıza yetecek kadar kanıt topladığımıza inanıyoruz."

"Süreç boyunca FIA ile normalde olduğu gibi yapıcı ve işbirlikçi bir şekilde yakın çalışmaya devam edeceğiz, onların müzakerelerinin ve kararlarının sonucunu kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gözden geçirme hakkı talebinin kabul edilebilmesi için, takımların kararın alındığı tarihte FIA'nın elinde bulunmayan yeni bir kanıt sunmaları gerekmektedir.