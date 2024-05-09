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Formula 1

McLaren: "Norris'in 'akıllardan çıkmayan' 2021 Rusya yenilgisi artık geride kaldı"

Lando Norris'in yarış mühendisi Will Joseph, Formula 1 Miami Grand Prix'sindeki zaferin, 2021'de Rusya'da yaşanan "akıllardan çıkmayan" başarısızlığın "artık geride bırakacağını düşünüyor.

Ewan Gale
Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İngiliz pilot, 2021'de Soçi'de ilk pole pozisyonunu elde ederek ve önden liderlik ederek ilk F1 zaferini kazanma yolunda görünüyordu, ancak kritik bir strateji hatası yaptı ve son turlarda pisti vuran yağmur tufanı sırasında kaygan zeminde kaldı.

Bu karar hatası Norris, Joseph ve McLaren takımının peşini bırakmadı, özellikle de sosyal medyada alay konusu oldu - Norris'in kendisi de bu tür alaylardan hoşlandığını ve hatta kendisini teşvik etmek için kullandığını söyledi.

Pazar günkü Miami GP'sinin ardından Sky Sports F1'e konuşan Joseph durumu kabul etti: "Özellikle Rusya'dan sonra, uzun zamandır geliyormuş gibi hissediyorum. Bu iyi bir şey. Her seferinde aklımdan çıkmıyor, uykumda bile aklımdan çıkmıyor."

"Artık bunu arkamızda bırakabileceğimizi hissediyorum. Ne harika bir yarıştı. Sıralamalardan sonra verdiğimiz kararları tartıştık ve çok emin değildik. Sanırım ona geri döneceğim ve belki de doğru kararlar olduğunu söyleyeceğim."

McLaren takım patronu Andrea Stella ise göreve geldiğinden beri, Norris'in F1'de galibiyet alamamasının sürücünün kendi yeteneğinden ziyade takımın yeterince iyi makineler sağlayamamasından kaynaklandığı konusunda kararlı.

Stella, "Lando'nun zaferi için aradaki farkın kapanması gerektiğine tamamen ikna olmuştuk. Bu Lando'nun değil, takımın suçuydu. Ona kazanabileceği malzeme sağlamamız gerekiyordu ve biz bunu yapar yapmaz o da bunu başardı."

"Bu benim için onun ne kadar hazır olduğunun bir kanıtı ve ayrıca bazen gerçekten podyuma çıkamayan bir araçla podyumlarda neler yaptığına bakarsak, Lando benim için çok güçlü bir yolculukta." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

Stella Rusya'ya geri dönerek şunları ekledi: "Bu yarış Lando'nun kendisi ve takım için baskı arttığında nasıl hareket etmemiz gerektiği ve pistteyken sahip olduğunuz benzersiz bilgilerle pit duvarındayken sahip olduğunuz benzersiz bilgileri bir araya getirerek iyi kararlar vermek için nasıl işbirliği yapmamız gerektiği konusunda bir dönüm noktasıydı."

"Ancak o yarışa geri dönecek olursam, bence sorumluluk pit duvarındaydı çünkü pit çağrısını yeterince uygulamadık. Pistteki sürücü başka bir yerde yağmur yağdığını görmüyor, biz görebiliyorduk, bu yüzden Lando'yu pite girmeye zorlamamak bizim eksiğimizdi."

"Bence bu durumda bile işini yapıyordu ama takım olarak zafere ulaşmaya hazır değildik ve zafere ulaşmak asla kolay değildir." 

Norris'in zaferi, Red Bull'un geçen dönem sadece bir kez yenildiği bu sezon şimdiden iki yarış kazanamadığı anlamına geliyor.

Ancak bu galibiyet akıllarda tazeliğini korurken Stella ısrarla şunları söyledi: "Red Bull'un başardıklarına bakacak olursak, başardıklarını asla küçümsemiyorum. Her zaman şapka çıkarmayı severim, çünkü işlerin ters gidebileceği pek çok yol var ve bu kadar çok zaferle bu kadar başarılı olmaları inanılmaz."

"Bence bu tür bir yolculuğa daha yeni başladık ve umarım gelecekte böyle günlerimiz daha çok olur."

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