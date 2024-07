McLaren, Norris'in "1 numara" olup olmayacağına yaz arasında karar verecek

Macaristan GP'de McLaren, pit stoplarla takım arkadaşını geçen Lando Norris'ten Oscar Piastri'ye yerini geri vermesini istemişti.

Bu bazıları için mantıksız bir karardı çünkü Lando Norris şampiyonada daha önde yer alıyor ve Verstappen'e karşı kazanabileceği yedi puanı kaybetmiş oldu.

McLaren Racing CEO'su Brown, yaptığı son açıklamada Norris'i yaz arasından sonra destekleyebileceklerini doğruladı.

Sky Sports'a verdiği demeçte, “Bu nihayetinde Andrea'nın kararı olacak."

"Sezonun ilk yarısını tamamlamak ve bu hafta sonu nereye varacağımızı görmek istiyoruz."

“Bence takımlar şampiyonasını kazanmak kolay olmasa da, ulaşılabilecek bir yerde."

“Bence sürücüler şampiyonasındaki asıl zorluk, Max'in kötü günlerinde bile ikinci ve üçüncü sıralarda yer alması."

"Bu yüzden Sergio Perez şu anda zorlandığı için takımlar şampiyonasında kapattığımız farkı bu tarafta yapmak zor."

"Yine de bu konuyu yaz arasında tartışacağız.” dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images