McLaren: "Norris'i takımda tutmak için iyi bir araç vermek zorundayız"

McLaren'ın sezon ortasında kaydettiği ilerleme, Lando Norris'in adının diğer takımlarla anılmaya başladığı bir dönemde gerçekleşti.

İngiliz pilot şu anda gridin en yetenekli sürücülerinden biri olarak görülüyor ve McLaren takımıyla uzun vadeli bir kontratı var.

Fakat istenilen ilerlemenin bir türlü gerçekleşmemesi can sıkıcı bir hal aldığı için Red Bull veya Ferrari'ye geçebileceği konuşulmaya başlandı.

Ancak McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Norris'i takımda tutmak için gerekenleri biliyor ve son adım sayesinde işlerinin kolaylaştığını düşünüyor.

Brown, ESPN'e verdiği demeçte, "Bence kaydettiğimiz bu ilerle hepimiz için son derece önemli çünkü bir şeyleri başarabileceğimizi gösteriyor."

"Ancak Norris henüz zaferle tanışmadı. O, McLaren'ı seviyor, McLaren onun ailesi, bu yüzden takımımızla şampiyonluğu kazanmak isteyeceğine şüphem yok."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Onu takımda tutmak için yapabileceğimiz en iyi şey, yeteneklerimizi göstermek."

"Bu, ona karşı nasıl davranmamız gerektiği veya gerekmediğiyle ilgili bir şey değil. Ona 'Bu takımla dünya şampiyonluğunu kazanabileceğimi düşünüyorum' dedirtecek bir araç sunmakla ilgili." dedi.

McLaren teknik yapısını son dönemde yeniledi ve James Key ile yolların ayrılması sonrası Ferrari'den David Sanchez ve Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaşma imzalandı.

Ayrıca yeni rüzgar tüneli de kullanıma alındı.

Brown, "Yaz tatilinden sonra bu tünelde çalışmaya başladık."

"Bunun için her şey hazır, sadece kalibrasyon için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Artık bir rüzgar tünelimiz, yeni bir simülatörümüz ve güncellenmiş bir üretim tesisimiz var."

"Takım çok tutarlı çalışıyor ve yakında yetenekli mühendislerimize yenileri eklenecek. Gerekli tüm finansal kaynaklara sahibiz."

"İlerleme kaydetmemiz için sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var."

"2026'da Formula 1'de büyük bir sıfırlanma olacak ve o zaman artık hiçbir bahanemiz kalmayacak."

"Norris hıza sahip olduğumuzu ve gelişmeye devam ettiğimizi gördüğü sürece, takımın şampiyonluk kazanma yeteneğine güveneceğini düşünüyorum." dedi.