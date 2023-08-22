McLaren: "Norris'i takımda tutmak için iyi bir araç vermek zorundayız"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, McLaren'ın sezon ortasında kaydettiği ilerlemenin çok önemli olduğunu ve Lando Norris'i takımda utmak için de bu adımları atmaktan başka çareleri olmadığını söylüyor.
McLaren'ın sezon ortasında kaydettiği ilerleme, Lando Norris'in adının diğer takımlarla anılmaya başladığı bir dönemde gerçekleşti.
İngiliz pilot şu anda gridin en yetenekli sürücülerinden biri olarak görülüyor ve McLaren takımıyla uzun vadeli bir kontratı var.
Fakat istenilen ilerlemenin bir türlü gerçekleşmemesi can sıkıcı bir hal aldığı için Red Bull veya Ferrari'ye geçebileceği konuşulmaya başlandı.
Ancak McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Norris'i takımda tutmak için gerekenleri biliyor ve son adım sayesinde işlerinin kolaylaştığını düşünüyor.
Brown, ESPN'e verdiği demeçte, "Bence kaydettiğimiz bu ilerle hepimiz için son derece önemli çünkü bir şeyleri başarabileceğimizi gösteriyor."
"Ancak Norris henüz zaferle tanışmadı. O, McLaren'ı seviyor, McLaren onun ailesi, bu yüzden takımımızla şampiyonluğu kazanmak isteyeceğine şüphem yok."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Onu takımda tutmak için yapabileceğimiz en iyi şey, yeteneklerimizi göstermek."
"Bu, ona karşı nasıl davranmamız gerektiği veya gerekmediğiyle ilgili bir şey değil. Ona 'Bu takımla dünya şampiyonluğunu kazanabileceğimi düşünüyorum' dedirtecek bir araç sunmakla ilgili." dedi.
McLaren teknik yapısını son dönemde yeniledi ve James Key ile yolların ayrılması sonrası Ferrari'den David Sanchez ve Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaşma imzalandı.
Ayrıca yeni rüzgar tüneli de kullanıma alındı.
Brown, "Yaz tatilinden sonra bu tünelde çalışmaya başladık."
"Bunun için her şey hazır, sadece kalibrasyon için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Artık bir rüzgar tünelimiz, yeni bir simülatörümüz ve güncellenmiş bir üretim tesisimiz var."
"Takım çok tutarlı çalışıyor ve yakında yetenekli mühendislerimize yenileri eklenecek. Gerekli tüm finansal kaynaklara sahibiz."
"İlerleme kaydetmemiz için sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var."
"2026'da Formula 1'de büyük bir sıfırlanma olacak ve o zaman artık hiçbir bahanemiz kalmayacak."
"Norris hıza sahip olduğumuzu ve gelişmeye devam ettiğimizi gördüğü sürece, takımın şampiyonluk kazanma yeteneğine güveneceğini düşünüyorum." dedi.
Son Haberler
Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"
Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz" Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"
F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?
F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek? F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?
Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"
Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz" Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"
Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"
Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir" Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar