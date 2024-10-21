McLaren, Norris’e yerini Verstappen’e geri vermesini neden söylemedi?
McLaren tartışmalı 12. viraj mücadelesi nedeniyle Lando Norris'in değil Max Verstappen'in soruşturulacağını düşünüyordu.
McLaren, Austin'de 12. virajda yaşanan ve Britanyalı pilotun ceza almasına neden olan pist dışı mücadelenin ardından Lando Norris'ten neden Max Verstappen'in geçmesine izin vermesini istemediğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin son aşamalarında Norris, Verstappen'i üçüncülük için kovalıyordu ve sonunda dört tur kala COTA'nın arka düzlüğünde dışarıdan atağa geçti.
Verstappen 12. sol virajda içerideydi ve apeks noktasında önde göründü. Ancak çıkışta pist dışına çıktı ve Norris’i de pist dışına sürükleyerek kaçış alanına götürdü. İkili piste geri dönerken, Norris öne geçti.
Norris finişe kadar pozisyonunu korudu ancak hakemler pisti terk ettiği ve avantaj elde ettiği için Norris'e beş saniye ceza verdi ve Norris şampiyonluk yarışındaki rakibinin ardından dördüncü sıraya geriledi.
Ceza genellikle 10 saniye olsa da hakemler, Norris’in Verstappen’in çizgisi nedeniyle pist dışına çıkmaktan başka seçeneği olmadığı gerekçesiyle daha hafif bir ceza verdi.
Norris ve McLaren kısa bir süre pozisyonu geri verip vermemeyi tartıştı ve İngiliz pilotun daha hızlı bir araca ve lastik ömrü avantajına sahip olduğu göz önüne alındığında, muhtemelen Hollandalıyı geçmek için başka girişimlerde bulunabilirdi. Ancak McLaren, Norris’in suçsuz olduğundan o kadar emindi ki, Verstappen’i geçmesine izin vermek için bir neden görmedi.
Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
McLaren takım patronu Stella, “Bu durumu yorumlayan herkes arasında tam bir fikir birliği vardı: Bu durumun soruşturulmasına gerek yoktu. Ve varsa bile, bizce soruşturma Max’in Lando’yu pist dışına ittiği için olmalıydı.”
“Olayın soruşturma altında olduğunu gördüğümüzde böyle olacağını düşünmüştük. Dolayısıyla bizim için pozisyonu geri vermeye gerek yoktu.” diye açıkladı.
Verstappen, Norris’i pist dışına ittiği için herhangi bir ceza almadı çünkü apeks noktasında önde olduğu kabul edildi. Ancak Stella’ya göre, Red Bull pilotunun da kendi aracını pistte tutamaması, ikisinin de pist dışına çıkmasını eşitlemeliydi.
Stella, “Bence geçiş manevrasının yorumlanmasıyla ilgili olarak apeks noktasında önde olmak önemli değil.”
“Bence savunmadaki araç apekste düz gidiyor -videoyu birçok kez kontrol ettik- sadece düz gidiyor, Lando'nun yaptığı kadar pist dışına çıkıyor ve Lando'ya manevrayı tamamlama şansı vermiyor.”
“Her iki araç da pist dışına çıkıyor, dolayısıyla eğer kazanılan bir avantaj varsa bence her iki araç da avantaj kazanıyor. Yani bizim için bu manevra en azından nötrdü. Ancak 'soruşturma altında' yazısını gördüğümde, bunun sebebinin Max'in Lando'yu pist dışına itmesi olduğundan oldukça emindim.”
“Hatta Oscar’a hemen Max’in beş saniye içinde kalmasını sağlamak için talimat verdik, çünkü ortada bir pozisyon olabilirdi. Yani bu durumun yorumu McLaren ile hakemler arasında tamamen zıt.” diye ekledi.
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