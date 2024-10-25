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Formula 1 Meksika GP

McLaren, Norris’e verilen 5 saniyelik cezaya itiraz etti

McLaren, Amerika GP’sinde Lando Norris’e verilen 5 saniyelik cezaya itiraz ederek FIA'ya resmi başvuruda bulundu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Lando Norris, Amerika Grand Prix'sinin son bölümlerinde Max Verstappen ile olan mücadelesi sırasında, geçiş esnasında pist dışına çıkarak avantaj elde ettiği gerekçesiyle ceza almıştı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre McLaren, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi için talepte bulundu.

FIA, McLaren temsilcilerinin 25 Ekim'de yapılacak bir video konferansa katılmalarını talep etti. Bu toplantıda, McLaren’in sunacağı yeni kanıtlar değerlendirilecek ve cezanın yeniden gözden geçirilmesi kararı verilecek.

Yarış hakemleri, yeni ve önemli bir unsur bulunması durumunda ikinci bir duruşma ile kararı gözden geçirecek.

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