McLaren, Norris’e verilen 5 saniyelik cezaya itiraz etti

Lando Norris, Amerika Grand Prix'sinin son bölümlerinde Max Verstappen ile olan mücadelesi sırasında, geçiş esnasında pist dışına çıkarak avantaj elde ettiği gerekçesiyle ceza almıştı.



FIA'dan yapılan açıklamaya göre McLaren, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi için talepte bulundu.



FIA, McLaren temsilcilerinin 25 Ekim'de yapılacak bir video konferansa katılmalarını talep etti. Bu toplantıda, McLaren’in sunacağı yeni kanıtlar değerlendirilecek ve cezanın yeniden gözden geçirilmesi kararı verilecek.

Yarış hakemleri, yeni ve önemli bir unsur bulunması durumunda ikinci bir duruşma ile kararı gözden geçirecek.