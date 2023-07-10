McLaren, Norris'e sert lastik takma kararına açıklık getirdi
McLaren, Britanya GP'nin son bölümünde Lando Norris'in sert lastiklere sahip olmasında güvenlik aracının zamanlamasının etkili olduğunu söyledi.
Kevin Magnussen'in yolda kalmasının ardından ilk olarak sanal güvenlik aracı devreye girerken, sonrasında güvenlik aracı piste sokuldu.
Sanal güvenlik aracı kararı verildiği dönemde Norris henüz pite gelmemişti ve yarış lideri Max Verstappen'in arkasında ikinci sıradaydı. McLaren, içerisinde bulunduğu koşullara bakarak kullanılmış yumuşak lastiklere geçmek yerine sert lastiklere geçmenin daha güvenli olacağını düşündü.
Ancak yarış kontrol merkezinin sanal güvenlik aracını tam güvenlik aracı periyoduna çevirmesiyle Norris'in Verstappen'le mücadele etme ihtimali ortaya çıktı. Ancak aynı zamanda arkadan gelecek tehditlere karşı da hazırlıklı olunması gerekiyordu.
Norris pite gelirken güvenlik aracı kararı çıktı ancak McLaren ekibi çoktan sert lastikleri hazırlamıştı. McLaren için artık yumuşak lastiklere güvenli bir şekilde geçme kararı geç kalmıştı.
Takım Patronu Andrea Stella, "Sanal güvenlik aracının altında, ısınma açısından sorun olmayacağı için sert lastiklerle gitmekten mutluyduk."
"Ancak sanal güvenlik aracı, biz pite girerken güvenlik aracına dönüştürüldü ve pit stopta sert lastikleri takmak için her şey hazırdı. Son dakikada yumuşak lastik için yapılan bir değişiklik operasyonel bir sorun olurdu." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Norris'in sert lastiklere geçmesinin ardından en büyük sorun, daha yumuşak lastiklere sahip diğer isimlerin onu geçme ihtimaliydi. Güvenlik aracından sonra Norris'in hemen arkasındaki isim olan Lewis Hamilton'da yumuşak lastikler vardı.
Stella, "Pit stop ekibiniz sert lastiklerle hazırsa ve yumuşak lastikler için bir çağrı yaparsanız, bu, lastikleri seçmesi gerekenlerin garaja koşup battaniyeleri kaldırması ve o lastikleri getirmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, oldukça sıkıntılı bir durum yaratabilir ve pit stopu geciktirebilirdi." dedi.
McLaren, güvenlik aracından sonra sert lastikleri ısıtmanın yumuşak lastiklere göre daha zor olacağını biliyordu ancak pistin yapısı nedeniyle, lastikleri ısıtmalarının ardından iki lastik arasında performans farkı olmayacağına inandıklarını açıkladı.
Stella, "Bunun, sert lastiklerin ısınma açısından yumuşak lastiklere göre büyük bir fark oluşturduğu durumlardan biri olmadığını düşündük."
"İlk dört virajda başarılı olursanız ve ardından dokuzuncu virajdan geçerseniz, yeterli miktarda sıcaklık üretmeye başlarsınız. Bu yüzden kararı basit tuttuk."
"Pit stopta lastiklerin dağılımını değiştirmek istemedik çünkü bu önemli bir gecikme anlamına gelebilirdi. Ve yeniden startın bize belki bir pozisyona mal olabileceğini kabul edersek, yapılacak en mantıklı şey buydu." dedi.
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