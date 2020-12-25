McLaren, Norris ve Ricciardo'nun "sır kutularını" açmalarını umut ediyor

Stella, Norris ve yeni pilotları Daniel Ricciardo'nun da aynı şekilde eğlenceli bir partnerliğe sahip olacağına inandığını söyledi, ancak bunun aynı ilişki olmayacağını ve farklı şekilde yönetileceğini ekledi.

Sainz ve Norris, 2018 ve 2019 yıllarında iki seneliğine takım arkadaşı olarak beraber çalıştılar ve aralarındaki deneyim ve yaş farkına rağmen ikili, güzel bir bağ kurmayı başardılar. Böylece Woking merkezli takım markalar şampiyonluğunda altıncılıktan dördüncülüğe, sonrasında da üçüncülüğe kadar yükseldiler.

Takım web sitesinde yapılan soru-cevap köşesinde Stella şunları söyledi: "Carlos ve Lando bu sene inanılmaz bir iş çıkardılar. İkisi arasındaki iş birliği gerçekten inanılmazdı."

"Pistte birbirlerine bu kadar yakın olmalarının en büyük nedeni de buydu. Takım arkadaşları arasında açık ve şeffaf bir diyalog olduğunda performanslar artıyor çünkü birbirleriyle sağlam bir karşılaştırma yapabiliyorlar ve hızlı bir şekilde aracın zayıf noktalarını veya viraja en iyi yaklaşma açısını bulabiliyorlar."

“Bu Carlos ve Lando’nun kişilik özellikleri sayesinde gerçekleşebildi ve umuyorum ki takımda kurduğumuz ortam açıklık ve güven teşvik edici olur.”

"Bu sürücülerin sır kutularını açmakta rahat hissetmelerini sağlar, yoksa kutu kapalı kalırsa takım arkadaşlarına herhangi bir avantaj sağlamaz”

Ricciardo’nun takıma gelmesinin yaratacağı etki hakkında ise Stella: “Griddeki en iyi pilotlardan biri olduğunu kanıtladı.”

“Benim açımdan en önemli şeylerden biri Carlos ve Lando’nun bu kadar yüksek bir seviyede iş birliği içinde olmasını sağlayan koşulları devam ettirebilmek.”

“Ama sadece koşulları korumamız değil, onları adapte de etmemiz gerekebilir. Daniel Carlos değil ve Lando’yla olan ilişkisi farklı olacaktır.”

“Benzer olabilir ama aynı olmayacaktır ve bunu aklımızda tutarak standartlarımızı korumamız için görüşümüzü adapte edebilmeliyiz.”

McLaren teknik direktörü James Key, Ricciardo’yla yıllar önce Toro Rosso’da beraber çalıştıkları zamandan çok daha güçlü bir sonuç elde etmeyi bekliyor.

Key: “Birlikte çalışması mükemmel bir sürücü. Onunla en son çalıştığımdan beri fazlasıyla tecrübe ve bilgi biriktirmiştir, o yüzden o zamanki haline kıyasla takıma çok daha fazla şey katacağını düşünüyorum.”

“Kendinin kanıtlamış, yarış galibiyetleri olan ve en iyi sürücülerle kıyasıya mücadele edebilecek bir pilot olarak geliyor. Daniel anlaşması çok kolay bir insan ama çok kararlı ve bunun takıma olumlu bir etkisi olacaktır.”

“Bizim için çok iyi bir referans noktası olacaktır ve Lando’yla birlikte padoktaki en güçlü sürücü dizilimlerinden birine sahip olacağız.”