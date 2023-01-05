McLaren: "Norris ve Piastri arasında iyi bir mücadele olabilir"

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McLaren'in Norris ve Daniel Ricciardo ile geçirdiği iki sezonun ardından Piastri'nin gelişi, takımda çok farklı bir dinamik yaratacak gibi görünüyor.

Piastri, Ricciardo'ya kıyasla kariyerinde çok farklı bir aşamada, ve 2023 için McLaren ile Alpine arasında yaşanan çekişmenin merkezinde yer almasının ardından kendini göstermek isteyecek.

McLaren CEO'su Zak Brown, Norris'in zor bir hedef kabul etse de Piastri'nin yetenekleri konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söylüyor.

2023'te Piastri'den beklentileri hakkında Brown, "Herhangi bir beklentim yok, 'şu tarihe kadar şunu yapması gerekiyor' diye bir şey de söylemiyorum; ancak Lando'nun F1'deki herkes kadar hızlı olduğunu düşünüyorum. Bence yarış kazanacak bir ekipmanla yarışları kazanabilir, muhtemelen herkes bu konuda hemfikirdir."

“Yani dünyanın en hızlı pilotlarından biri Oscar'ın takım arkadaşı olacak, ancak Oscar'ın zaman içinde onunla mücadele etmesini bekliyorum." dedi.

Piastri'nin gelişi McLaren pilotları arasındaki dinamiği değiştirecek gibi görünse de, takımın bu konuda bir endişesi yok.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

Eski takım patronu Andreas Seidl, takımdan ayrılmadan önce verdiği demeçte; takımda herhangi bir gerginlik olmasını beklemediğini söyledi.

Sauber'e geçen Seidl “Açıkçası, sanmıyorum."

“Açıkçası her pilot kişilik ve karakter açısından farklıdır. Bu da iki pilot arasında farklı bir ilişkiyle sonuçlanabilir."

“Ama bu, bu tür bir ilişkinin daha iyi ya da daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. Lando'yu kişilik, karakter ve pilot olarak gayet iyi tanıyoruz. Oscar'ı da şu ana kadar tanımış olmamızdan yola çıkarak aralarında herhangi bir sorun beklemiyorum." dedi.

Brown ayrıca, Piastri'nin McLaren ve Alpine arasında yaşanan tartışmalarda; özellikle de eski patronu Otmar Szafnauer'in eleştirileri karşısında gösterdiği tutumu övdü.

Brown, “Yaz boyunca sergilediği davranışlardan çok etkilendim."

“Otmar'ın Oscar'a yönelik yorumlarının haksız olduğunu düşündüm; özellikle Sözleşme Tanıma Kurulu'nda olup bitenleri öğrendiğimde."

“Tüm süreç boyunca çok olgun davrandı ki bu 21 yaşındaki bir genç için etkileyiciydi. Tüm bu baskı ve spot ışıkları altında yıpranmadı ve başını öne eğmedi."

“Bence geleceğin yıldızı olacak ve önemli olan, Oscar'ın bir yıl boyunca yarışmadığını göz önünde bulundurmamız. Çok fazla test de yapmıyoruz, keşke sadece Oscar için değil, genel olarak da daha fazla sezon öncesi test yapılsaydı. Mevcut sezon öncesi testinde, aktif bir şekilde bir buçuk gün geçirecek ve bu da pek bir şey sayılmaz."

“Bence rekabetçi olacak ve Lando'yu zorlayacak, sadece takıma alışması için ona zaman vermemiz gerekiyor. O, oldukça ciddi ve yarışmaya hazır." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

Öte yandan Norris, hiçbir takım arkadaşıyla kötü bir ilişkisi olmamış bir pilot. Hatta McLaren'de geçirdikleri süre boyunca Ricciardo ile daha da yakınlaştı.

Ricciardo hakkında Norris, “Şu an onunla arkadaştan da öteyiz."

“Ama bence bu, tüm takım arkadaşlarımla her zaman iyi ilişkiler kurmam ve onlarla hem pistte hem de pist dışında iyi arkadaş olmamla ilgili."

“Birlikte çalıştığım tüm pilotlar ile aramda her zaman iyi bir saygı oluşturduğuma inanıyorum." dedi.