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Formula 1 / İspanya GP Haberler

McLaren: "Norris, tüm hafta sonu bademcik iltihabıyla uğraştı"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Lando Norris'in İspanya Grand Prix'si hafta sonunda bademcik iltihabıyla uğraştığını ve pazar günü epey hasta olmasına rağmen iyi bir yarış çıkardığını söyledi.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
McLaren: "Norris, tüm hafta sonu bademcik iltihabıyla uğraştı"
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Norris, İspanya GP hafta sonunda pek iyi görünmüyordu ve cumartesi günü boğazını etkileyen kötü bir hastalık geçirdiğini söylemişti.

Hastalık İngiliz pilotun gözlerini de etkilerken, pazar günkü yarıştan önce gridde normal görünmüyordu. Fakat yarışta yer almayı seçti ve sağlam bir yarış çıkarıp, sekizinci oldu. Böylelikle Daniel Ricciardo'nun puan alamadığı yarıştan dört puanla ayrıldı.

Zorlu yarışın ardından Norris, iyileşme sürecine devam etmek için basın etkinliklerini iptal etti. Yarışın ardından konuşan takım patronu Seidl, İngiliz pilotun bademcik iltihabından muzdarip olduğunu söyledi.

Seidl, "Bademcik iltihabı canını çok yakıyordu ve tüm hafta sonu kendisini iyi hissetmediği için enerjisi çok düşüktü."

"Özellikle bu sıcak şartlarda çok zor bir yarıştı. Bu sebeple yarışın sonunda doğru ve yarışın ardından tamamen tükenmişti. Fakat neyse ki etrafında çok büyük bir tıbbi ekip ve destek vardı."

"Önümüzdeki dört gün için hedef çok net, Monako'ya gitmeden önceki dört gün içerisinde iyi şekilde dinlenip, kendisini toparladığından emin olmalıyız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, battles with Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, ahead of Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Lando Norris, McLaren MCL36, battles with Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, ahead of Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Seidl, 36 dereceyi bulan sıcaklıkta harika bir performansla puan alan Norris'e övgüler yağdırırken, yarıştan önce doktor kontrollerinin ardından İngiliz pilotun yarışmasına onay verildiğini dile getirdi.

Seidl, "Ortaya koyduğu çaba için ona ne kadar teşekkür etsem az. Bugün harika bir mücadele ruhu gösterdi çünkü bugün bu dört puanı elde etmemizi sağladı."

"Kendi tarafında sahip olduğu bağlılığı görmek harikaydı ama aynı zamanda böyle zamanlarda, belirli kararlar için doktorlarımız var ve Lando'nun sağlığını asla riske atmayacağımız ortada. Bu konuda açık olmak gerekiyor."

"Fakat doktorlar bugün yarışmasına izin verdi ve Lando da yapmak isteyince, biz de ona onay verdik." dedi.

Norris gelecek hafta Monako'da yarışamazsa, takım Mercedes'in yedek sürücüleri Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne'a sahip olacak. Eğer bu iki isim tercih edilmezse yedek pilot Oscar Piastri seçilebilir.

Seidl, takımın bu konudaki kararını ilerleyen süreçte vereceğini söylerken, hiçbir ihtimali reddetmedi.

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