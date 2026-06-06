McLaren, Norris'in aracındaki sorunun detaylarını açıkladı
Monaco Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yolda kalan Lando Norris'in aracındaki sorun çözüldü.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Monaco'da şampiyonluk unvanını koruma mücadelesi veren Lando Norris için cuma günü talihsiz bir olayla gölgelenmişti: McLaren pilotunun aracı, ikinci antrenman seansının hemen başında tünel çıkışında aniden durmuş ve pistte geçirebileceği önemli bir zamanı kaybetmişti.
McLaren, sorunun kaynağını bulmak ve cumartesi günkü kritik sıralama turları öncesinde aracı hazır hale getirmek için cuma gecesi garajda yoğun bir mesai harcadı.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
McLaren mekanikerleri, arızayı kapsamlı bir şekilde incelemek amacıyla cuma gecesi yerel saatle 22:00'de başlayan resmi curfew (Takımların belirli saatler arasında araç üzerinde çalışma yapmasının yasak olduğu süre) kuralını ihlal ederek çalışmaya devam etti.
Yapılan detaylı analizlerin ardından, Norris'in MCL40 aracındaki kablo tesisatının ve bataryayla ilgili ana enerji depolama ünitesinin (ESME) istendiği gibi çalışmadığı bildirildi ve bu parçalar tamamen yenilendi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Bu hamle, McLaren'in bu sezonki ilk curfew ihlali olduğu için takıma bir ceza verilmedi. Ayrıca değiştirilen parçalar Norris'in sezonluk izin verilen kotası dahilinde yapıldığından, Britanyalı pilot cumartesi günkü seanslara grid cezası almadan başlayacak.
Ancak cuma günkü kısıtlı turlarında Norris için asıl kayıp, Monaco gibi bir pistte kaybedilen sürüş süresi oldu.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar