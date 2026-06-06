McLaren, Norris'in aracındaki sorunun detaylarını açıkladı

Monaco'da şampiyonluk unvanını koruma mücadelesi veren Lando Norris için cuma günü talihsiz bir olayla gölgelenmişti: McLaren pilotunun aracı, ikinci antrenman seansının hemen başında tünel çıkışında aniden durmuş ve pistte geçirebileceği önemli bir zamanı kaybetmişti.

McLaren, sorunun kaynağını bulmak ve cumartesi günkü kritik sıralama turları öncesinde aracı hazır hale getirmek için cuma gecesi garajda yoğun bir mesai harcadı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

McLaren mekanikerleri, arızayı kapsamlı bir şekilde incelemek amacıyla cuma gecesi yerel saatle 22:00'de başlayan resmi curfew (Takımların belirli saatler arasında araç üzerinde çalışma yapmasının yasak olduğu süre) kuralını ihlal ederek çalışmaya devam etti.

Yapılan detaylı analizlerin ardından, Norris'in MCL40 aracındaki kablo tesisatının ve bataryayla ilgili ana enerji depolama ünitesinin (ESME) istendiği gibi çalışmadığı bildirildi ve bu parçalar tamamen yenilendi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Bu hamle, McLaren'in bu sezonki ilk curfew ihlali olduğu için takıma bir ceza verilmedi. Ayrıca değiştirilen parçalar Norris'in sezonluk izin verilen kotası dahilinde yapıldığından, Britanyalı pilot cumartesi günkü seanslara grid cezası almadan başlayacak.

Ancak cuma günkü kısıtlı turlarında Norris için asıl kayıp, Monaco gibi bir pistte kaybedilen sürüş süresi oldu.