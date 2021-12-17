McLaren: "Norris, şampiyonada beşinciliği lastik patlaması yüzünden kaybettiği için 'şanssız'"

Norris, Katar'daki bir lastik arızası da dahil olmak üzere bir dizi sinir bozucu Pazar gününün ardından, önceki dört yarışta sadece beş puan kazanabildi.

Cidde yarışından sonra şampiyonada beşinci sıradan altıncı sıraya, Charles Leclerc'in dört puan gerisine ve Carlos Sainz'in dört buçuk puan önüne düştü.

Abu Dhabi'de güçlü bir üçüncülük elde etti ancak ilk turda sıra kaybetti ve beşinci sıraya geriledi. Ancak hâlâ Leclerc'i geçme ve şampiyonada beşinci olma hedefindeydi.

Norris, bitime 10 tur kala takımı bir patlak tespit ettikten sonra pite çağrıldı ve daha sonra yarışı yedinci sırada tamamlayabildi.

Norris bu sonuçla Leclerc'i bir puan geride bıraktı ve her iki sürücü de puan tablosunda Abu Dhabi'de üçüncü olan Carlos Sainz'in gerisine düştü. McLaren pilotu böylece altıncı sırada kalmış oldu.

Seidl, "Sürücüler şampiyonasında beşinciliği elde etmek için iyi bir konumdaydık."

"Carlos'a yeterince yakındık ve daha fazlasını denemeye gerek yoktu çünkü lastik yönetimi açısından da zorlu bir yarıştı."

"Charles, Lando'ya karşı dört puandan fazla bir farkla kaybediyordu ve bu nedenle iyi bir konumdaydık."

"Sonra şanssız bir lastik patlaması yaşadı ve yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bu yüzden sürücüler şampiyonasında 6. sırada kaldık. Charles'ı geride bıraktık ama Carlos o büyük sonucu aldı. Çok şanssız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seidl, durumun, Katar'daki lastik arızasıyla hiçbir bağlantısı olmadığını doğruladı: “Katar'da, aracın kerbler yüzünden aldığı baskı nedeniyle lastikte yapısal bir arıza oldu. Yani bugün gördüklerimizle karşılaştırıldığında tamamen farklı bir konu."

"Bugün lastik patladı. Şimdi Pirelli ile birlikte analiz yaparak, araç parçalarının üzerinden geçtiğimiz için mi olduğunu yoksa onun gibi bir şey yüzünden mi olduğunu görmemiz gerek. Bu yapısal bir sorun değildi, sadece şanssızlıktı.”

Seidl, Daniel Ricciardo'nun Abu Dhabi'de 12. sırada olmasının, Avustralyalı'nın hayal kırıklığı yaratan bir sıralama seansı geçirmesinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu söyledi.

"Daniel'in tarafında hızımızı gösteremedik çünkü yarışın çoğunda [Esetban] Ocon'un arkasındaydı ve arkadaki trene takılmıştı. Bu, sıralamalardaki pozisyonu açısından zaman zaman yaşadığı bir sorun. Bu da onu pazar günü için kötü bir noktaya getiriyor."

"Çünkü bugünlerde bir Formula 1 yarışının, bu araçlarla ve bu gibi pistlerde nasıl olduğunu biliyoruz. Önünüzdeki araçtan çok daha hızlı değilseniz geçiş yapmak zor oluyor ve yarış, hemen hemen en baştan bitmiş oluyor."

"Daniel da startta veya ilk turda pozisyon bulamayınca ne yazık ki yarışı büyük ölçüde bitti."