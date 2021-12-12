McLaren: "Norris, şampiyona adaylarıyla mücadele ederken farklı davranmamalı"

Norris, Cumartesi günü Yas Marina Pisti'nde, sezon finaline sürücüler şampiyonasının zirvesinde eşit puanlarla gelen Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın arkasında üçüncü oldu.

Norris, sıralama turlarından kısa bir süre sonra Verstappen ve Hamilton'ın arkasında olduğu için "biraz gergin" hissettiğini ve şampiyonluk mücadelesine katılma konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Ancak McLaren takım patronu Seidl, Norris'in yarışın başlangıcına "her zaman yaptığı gibi" davranmasının ve şampiyona durumu nedeniyle açılış turuna özel bir planla hazırlanmamasının önemli olduğunu belirtti.

Seidl, "Örneğin ilk virajlara girerken çok temkinli olmaya çalışırsanız veya bir şeyi düzenlemeye çalışırsanız, sürücülerin sezgilerini, yaşadıkları deneyimi ve sezgisel tepkilerini onlardan almış olursunuz ve tehlikeli olmaya başlar."

"Bence Lando için yarının işleyişi bu olmalı."

"Sonuçta yarın için hedefimiz belli, takım olarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz ve Lando ile sürücüler şampiyonasında beşinciliği geri almak istiyoruz."

"Bunu yapmak için de iyi bir sonuca ihtiyacımız var ve biz de buna böyle yaklaşıyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren, waves from the grid after securing third in Qualifying Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris, Pazar günkü yarışa, sürücüler şampiyonasındaki beşincilik mücadelesinde Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'in dört puan gerisinde başlıyor ve yedinci sırada olan Carlos Sainz Jr'ın sadece 4.5 puan önünde oturuyor.

Ancak şampiyonluk mücadelesinde herhangi bir soruna yol açmadan Leclerc'ten yerini geri almak ve yeniden kazanmak için mücadele edebileceğinden emin.

Norris, "Yapmam gerekeni, herhangi bir tartışmaya ve kötü bir şeye yol açmadan yapabileceğime dair kendime güvenim olduğunu düşünüyorum."

"Bu da yarışlarının bir parçası. Diğer insanlarla yarışmak da onlara kalmış. Onlar için kolay bir şampiyona oldu ve eminim bu sezon beni McLaren'da geçmeye çalışmaktan çok daha büyük engelleri olmuştur."

"Elbette mücadelelerimizi akıllıca seçmemiz gerekiyor. Ferrari ile yarıştığımı biliyorum ama bunu yaparken, eğer mücadeleye dahil olursam ve onları başlangıçta geçmeye çalışırsam pist pozisyonu kazanabilirim, o yüzden bunu yapacağım."

"Sadece uzun vadede onlarla yarışmadığımı bilmem gerekiyor ve onların da kendi mücadeleleri var. Sanırım biraz daha fazla alan bırakmanız ve biraz daha saygı duymanız gerekiyor çünkü onlar şampiyonluk mücadelesindeler."

"Kötü bir şeye yol açmak, yapmak istediğim en son şey. Bu zor. Dürüst olmak gerekirse içinde olması zor bir durum, sadece bekleyip göreceğiz.” dedi.