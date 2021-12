McLaren: "Norris, şampiyona adaylarıyla mücadele ederken farklı davranmamalı"

Norris, Cumartesi günü Yas Marina Pisti'nde, sezon finaline sürücüler şampiyonasının zirvesinde eşit puanlarla gelen Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın arkasında üçüncü oldu.

Norris, sıralama turlarından kısa bir süre sonra Verstappen ve Hamilton'ın arkasında olduğu için "biraz gergin" hissettiğini ve şampiyonluk mücadelesine katılma konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Ancak McLaren takım patronu Seidl, Norris'in yarışın başlangıcına "her zaman yaptığı gibi" davranmasının ve şampiyona durumu nedeniyle açılış turuna özel bir planla hazırlanmamasının önemli olduğunu belirtti.

Seidl, "Örneğin ilk virajlara girerken çok temkinli olmaya çalışırsanız veya bir şeyi düzenlemeye çalışırsanız, sürücülerin sezgilerini, yaşadıkları deneyimi ve sezgisel tepkilerini onlardan almış olursunuz ve tehlikeli olmaya başlar."

"Bence Lando için yarının işleyişi bu olmalı."

"Sonuçta yarın için hedefimiz belli, takım olarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz ve Lando ile sürücüler şampiyonasında beşinciliği geri almak istiyoruz."

"Bunu yapmak için de iyi bir sonuca ihtiyacımız var ve biz de buna böyle yaklaşıyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren, waves from the grid after securing third in Qualifying

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images