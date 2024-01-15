McLaren, Norris-Piastri rekabetini yönetmeye çalışıyor

Lando Norris, 2023 sezonunun yıldızlarından birisiydi ve yıl boyunca güçlü performans sergileyip, takımına önemli puanlar getirdi.

Sezonu altıncı sırada tamamlayan Norris, ilk galibiyetini alamasa da, pek çok kişi için sezonun en iyi 3 pilotundan birisiydi.

Fakat Norris'in çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri de iyi bir yıl geçirdi ve Norris'in aksine Katar sprint yarışında galibiyete ulaştı.

İkili arasındaki rekabet sezon ilerledikçe artsa da, ciddi bir problem yaşanmadı. Fakat bu durum 2024'te değişebilir.

McLaren CEO'su Zak Brown bunun bir problem olabileceğini kabul ediyor.

Tony d'Alberto'nun KTM Summer Grill podcast'ine konuk olan Brown, "Lando ve Oscar arasındaki rekabetin farkındayız."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris ile, McLaren

"Fakat takım patronu Andrea Stella ve ben bu konu hakkında sürekli konuşuyoruz. Bence McLaren'ın sürücülerle başa çıkma yöntemlerinden birisi de bu."

"Alonso, Sainz ve Ricciardo gibi sürücülerle çalışırken, işler yolunda gitmese bile her zaman sağlıklı çalışma ortamını koruduk."

"Elbette Norris ve Piastri birbirlerini yenmek istiyorlar ama şu anda birbirlerini cesaretlendirdiklerini ve bu sayede takımı ileri götürdüklerini söyleyebiliriz." dedi.

Monza'da Piastri pit stop sonrası Norris'in aracına çarpmıştı.

Brown, "Bu sizi pit duvarında biraz geriyor. Fakat ikisinin de profesyonel olduğunu ve aptalca şeyler yapmayacağını biliyoruz."

"Eğer işler kızışırsa, müdahale edeceğiz. Bu aslında iki köpeğe benziyor; birbirlerine hırlamaya başladığı anda müdahale etmek zorundasınız." dedi.