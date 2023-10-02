McLaren, Norris ile kontrat yenileme görüşmelerine başladı
McLaren, 2025 sonuna kadar anlaşması olan Lando Norris ile yeni kontrat görüşmelerine başladığını doğruladı.
Lando Norris, F1'e girdiği günden beri McLaren için yarışıyor ve anlaşması 2025 sonuna kadar devam ediyor.
McLaren, hem Norris hem de Oscar Piastri'ye diğer takımların ilgisini görmüş durumda. Bundan ötürü Piastri'nin anlaşması, geçtiğimiz günlerde 2026 sonuna kadar uzatıldı.
Özellikle Norris gelecek vaat eden bir pilot olarak görülüyor ve şimdiden Red Bull, Mercedes ve Ferrari'nin kendisiyle ilgilendiğine dair söylentiler var.
İngiliz ekip bu süreçte, iki pilotu da takımda kalmaya ikna etmek adına altyapıyı geliştiriyor ve aracı giderek hızlandırıyor.
McLaren takım patronu Andrea Stella, İngiliz pilotun takımda kalmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi ve görüşmelerin başladığını doğruladı.
Speedcafe'nin aktardığına göre Stella şunları söyledi: "Elbette onunla görüşmelerimiz sürüyor. İyi ilerliyor, sürecin gidişatından memnunuz."
"Vaat ettiklerimizi pistte mümkün olduğunca teyit etmeye çalışıp, önümüzde yıllarda takımın gelişmeye devam etmesi için gerekli ön koşulları yaratmaya çalışıyoruz."
"Elimde herhangi bir koz yoksa, bir pilotla pazarlık yapma ve onu ikna etme konusunda kendimi rahat hissetmiyorum."
"Sürücünün 'Bana şöyle şöyle olacağına dair söz vermiştin ama bu gerçekleşmiyor' dediği bir durumda olmak istemem. Dolayısıyla benim ve Zak Brown'ın argümanlarının gerçek bir temeli var, gerçeklere dayanıyorlar."
"İnsanları sadece parayla cezbetmek istemiyoruz, sürücülerin bize güvenmelerini ve projemizin başarısına gerçekten inanmasını istiyoruz."
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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