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Formula 1 Haberler

McLaren: "Norris henüz Schumacher veya Hamilton'la kıyaslanmamalı"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Lando Norris'ten epey memnun ancak şu noktada kendisini Lewis Hamilton veya Michael Schumacher ile karşılaştırmak doğru değil.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
McLaren: "Norris henüz Schumacher veya Hamilton'la kıyaslanmamalı"
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2018 yılının ardından motor sporlarının en üst seviyesine adım atan Lando Norris, şu anda McLaren ile Formula 1'deki dördüncü sezonunu geçiriyor.

Norris, F1'e girdiği günden bu yana formunu düzenli olarak artırdı ve günümüz genç pilotları arasında en yetenekli isimlerden birisi olarak görülüyor.

Büyük bir taraftar kitlesine de sahip olan Norris, henüz 22 yaşında ve McLaren orta grupta savaşmasına rağmen, şimdiye kadar beş podyumun yanı sıra bir pole pozisyonu almayı başardı. Eğer şansı yaver gitseydi, birkaç galibiyet de almış olabilirdi.

McLaren'ın genç sürücü akademisinde yetişen Norris, performansıyla McLaren'ı memnun ediyor ve CEO Zak Brown, İngiliz pilota epey güveniyor.

2025 sonuna kadar takımda kalacak Norris hakkında Lewis Hamilton ya da Michael Schumacher benzetmeleri yapılsa da, takım patronu Andreas Seidl bu tarz yorumlara girmek için erken olduğunu söylüyor.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seidl, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Lando'yu Lewis Hamilton veya Michael Schumacher ile karşılaştırmak için henüz çok erken. Ancak onunla uzun vadeli anlaşma imzalamamızın bir nedeni var."

"Gelişimi ve performansıyla özel bir yeteneğe sahip olduğunu çoktan gösterdi."

"Hem Monako hem de ilk yarıştan bu yana ortaya koyduğu performans gerçekten etkileyici. Varlığı takım için de önemli. Şu anda şampiyonada dördüncülük için güçlü rakiplere karşı yarışıyoruz. Ayrıca onların hızlı araçları ve iyi sürücüleri var."

"Her halükarda, Lando'nun bizimle olmasından dolayı çok mutluyum. Büyük bir potansiyeli var ve daha şimdiden çok şey gösterdi."

"Artık önümüzdeki yıllarda ona daha iyi bir araç vermek bizim elimizde."

Garajın diğer tarafında ise hayal kırıklığı hakim çünkü Daniel Ricciardo, takıma geldiği günden bu yana Zak Brown'un deyimiyle beklentileri karşılayamadı.

Seidl, Avustralyalı pilot hakkındaki soruya ise şöyle yanıt veriyor: "Böyle bir durumda -Daniel'in- hedeflediği noktaya ulaşmasına yardımcı olmak için her hafta sonu verileri inceleyip, aracı geliştirmeye çalışmak çok önemli."

"Şu anda -özellikle de sıralama turlarında aracın limitlerini zorlarken- kendisini pek de rahat hissetmiyor."

"Üstelik, Lando ile mücadele etmesi de gerekiyor. Mevcut durum bu. Fakat Daniel kendisini tamamen işine adamış durumda ve çok fazla tecrübesi var."

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