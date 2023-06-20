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McLaren: "Norris, FIA'nın emsal oluşturma çabasına kurban gitti"

McLaren takım patronu Andrea Stella'ya göre Lando Norris'in Kanada'da aldığı ceza, FIA'nın çift pit stoplara nasıl girileceğine yönelik bir emsal oluşturma çabasından kaynaklanıyor.

Adam Cooper
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Lando Norris, McLaren MCL60

Güvenlik Aracı öncesi takım arkadaşı Piastri'nin hemen arkasında yer alan Norris, takımın çift pit stop yapma kararı sonucu pit yoluna yöneldi.

Kurallar, pilotların takım arkadaşlarının arkasında çift sıra halinde durmaları halinde boşluk yaratmak için pit yolunda çok yavaş gitmelerini açıkça engelliyor.

Ancak virajdan pit girişine yönelirken çok yavaş gittiği ve kendisi gibi pite yönelen Albon'u engellediği tespit edilen Norris, bu nedenle incelemeye alındı.  

McLaren'in Norris ile telsiz konuşmalarını inceleyen komiserler kurulu, Norris'e yeterince bilgi verildiğini tespit etti.

Bu tespitin ardından "gereksiz derecede yavaş gitmekten" ötürü bir inceleme başlatılabilirdi, ancak komiserler kurulunun kararı Norris'i "sportmenlik dışı davranış" sebebiyle incelemeye almak oldu.

Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits

Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonuç itibariyle komiserler kurulunun kararı Norris'e beş saniye zaman cezası vermek oldu; bu damalı bayrağı dokuzuncu sırada gören İngiliz pilotun 13. sıraya gerilemesi anlamına geliyordu.

Durumu yorumlayan McLaren, nadiren kullanılan "sportmenlik dışı davranış" ifadesinin böyle durumlar için bir referans oluşturması amacıyla tercih edildiğini düşünüyor.

Andrea Stella, "Yarıştan hemen sonra komiserler kuruluyla konuştuk çünkü Güvenlik Aracı altında bu tür hızlarda gitmenin bir ihlal sebebi olmaması gerektiğini düşünmekteydik."

"Komiserlerin yeni referanslar oluşturmak için çabalıyor olması ihtimali var, görüşmeler sürüyor." 

"Nihayetinde onların kararına güveniyoruz ama Lando'nun davranışını da bir kez daha gözden geçiriyoruz, yaptığı hareketin ceza gerektirmesi beni şaşırtıyor."

"Komiserlerin içinde bulunduğu durumu anlıyoruz. Güvenlik Aracı altında sürüş şeklini yorumlamanın yeni bir yolu olması için bir emsal oluşturmak isteyebileceklerini anlıyoruz."

"Eğer yaklaşım buysa, tamam. Ancak bir emsal oluşturma sürecine dahil edilmemiz hoş değil."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the Team Principals Press Conference

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the Team Principals Press Conference

Photo by: Motorsport Images

FIA'nın çift pit stopları yasaklayıp yasaklamayacağı da sorulan Stella, "Bildiğim kadarıyla masada buna yönelik bir şey yok."

"Durum tespiti yapılabilir ve yarış sırasında bu tür ayrıntılar incelenebilir, ancak mücadele devam ediyor, biz de puan mücadelesi veriyoruz."  

"Eğer engellenmeseydik beş saniye gibi bir fark açabilirdik." 

"Dolayısıyla, bu olayla ilgili gerçekleri tam olarak kontrol etmek açısından yarış sırasında yapamadığımız bazı tespitlerde bulunuyoruz."

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