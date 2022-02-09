McLaren: "Norris, F1 projemizin önemli bir parçası"

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Lando Norris, 2018 sezonunun ardından Carlos Sainz'ın takım arkadaşı olarak McLaren'a katılmış ve iki yıl boyunca İspanyol pilot ile takım arkadaşı olmuştu.

Geçen yıl Daniel Ricciardo ile beraber yarışan İngiliz sürücü, tecrübeli rakibi karşısında çok iyi performanslar sergiledi ve yıl boyunca dört podyum, bir pole pozisyonu ve 160 puan topladı.

McLaren, bu performansın ardından genç sürücün kontratını uzattı. Böylelikle Norris, 2025 sonuna kadar İngiliz ekip için yarışacak.

Andreas Seidl, Norris'in McLaren'ın F1 projesi için kilit rol oynadığını doğruladı ve kendisiyle kontrat yeniledikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Seidl, "Özellikle çok iyi sürücülere sahip olduğunuzda, istikrarlı bir kadroya sahip olmak, başarınızda kilit rol oynar. Bu açıdan Lando'nun sözleşmesini 2015'in sonuna kadar uzatmak, bizim için önemliydi ve bundan ötürü çok mutluyum."

"Lando ile olan ortaklığımızı genişletme fırsatı, yalnızca sadakatimizi değil, onun yeteneğine olan inancımızı ve güvenimizi de gösteriyor."

"Geçen yıl Zak Brown, ben ve Norris, sürekli diyalog halindeydik. Takım pozisyonu ve planları hakkında epeyce konuştuk. Bu görüşmelerde, uzun vadeli bir anlaşmanın karşılıklı çıkarlarımız için doğru olduğu sonucuna vardır. "

"Ardından görüşme aşamalarından geçtik ve sonunda ortak hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz şeyin dört yıllık yeni bir kontrat olduğu sonucuna vardık."

"Ayrıca bu anlaşma Lando'nun bir takım olarak bize ve dünya şampiyonluğu mücadelesi vermeye olan yolculuğumuza olan güveninin ve bağlılığının net bir işareti."

"Lando, son dört yılda bir Formula 1 sürücüsü olarak etkileyici bir gelişim kaydetti ve ileriye giden yolda takımın kilit parçalarından birisi oldu."

"Gridin ön tarafında savaşmaya olan yolculuğumuza devam ediyoruz ve Lando, sahip olduğumuz bu planda merkezi bir rol üstleniyor."

"Lando ile kontrat yenilemenin yanı sıra Zak Brown ve diğer yöneticilerin sözleşmelerini uzatmalarından da çok memnunum. Harika bir ekibimiz ve yetenekli çalışanlarımız var. Tüm bunlar bize, Formula 1'de ön bölüme dönebileceğime dair güven veriyor." "Şimdi altyapıyı geliştirme projesini tamamlamak istiyoruz." McLaren, son şampiyonluğunu 2008 yılında Lewis Hamilton ile alırken, son takımlar şampiyonluğunu 1998 yılında elde etti.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images